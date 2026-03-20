El error de confundir flexibilidad y movilidad que aumenta tu riesgo de lesiones

En el mundo del fitness, el yoga o incluso en la rehabilitación médica, solemos usar los términos flexibilidad y movilidad como si fueran intercambiables. Sin embargo, en biomecánica, confundirlos es un error que marca la diferencia entre un cuerpo resiliente y uno propenso a las lesiones. De nada sirve poder llegar con las manos al suelo de forma pasiva si, al intentar levantar un peso o realizar un movimiento brusco, tus articulaciones no saben cómo estabilizarse.

Para entenderlo de forma sencilla: la flexibilidad es una capacidad pasiva, mientras que la movilidad es una capacidad activa. Esta distinción no es solo semántica; es una cuestión de control neurológico sobre el tejido muscular y la estructura ósea.

Flexibilidad: La longitud del tejido

La flexibilidad se define como la capacidad de un músculo o grupo de músculos para alargarse pasivamente. Es lo que sucede cuando utilizas la gravedad, una pared o la ayuda de un compañero para estirar. Si te sientas en el suelo y alcanzas tus pies, estás demostrando flexibilidad en los isquiotibiales.

Es, en esencia, una medida de la "tolerancia al estiramiento". Sin embargo, tener mucha flexibilidad no garantiza que seas capaz de usar ese rango de movimiento de forma funcional. De hecho, una flexibilidad excesiva sin la fuerza correspondiente se conoce como hiperlaxitud, y puede ser la antesala de esguinces, luxaciones y dolores crónicos.

Movilidad: El verdadero control del movimiento

La movilidad es la capacidad de una articulación para moverse activamente a través de su rango de movimiento (ROM). Aquí no interviene solo el músculo, sino principalmente el sistema nervioso. Una persona con buena movilidad no solo "llega" a una posición, sino que tiene la fuerza necesaria para controlar su cuerpo en ese ángulo.

Es la diferencia entre poder subir la pierna a una barra con ayuda de la mano (flexibilidad) y poder elevar la pierna a esa misma altura usando únicamente la fuerza de la cadera (movilidad). La movilidad requiere que tu cerebro confíe en que tus músculos son lo suficientemente fuertes para proteger la articulación en ese punto extremo.

El cuerpo humano tiene un mecanismo de defensa fascinante: si el cerebro detecta que no tienes fuerza para controlar una articulación en un rango determinado, "bloqueará" ese movimiento mediante tensión muscular para evitar que te hagas daño. Por eso, muchas personas que se sienten "tiesas" no necesitan estirar más, sino fortalecer sus articulaciones para que el sistema nervioso les devuelva la libertad de movimiento.

El riesgo de la "flexibilidad pasiva"

Ser extremadamente flexible sin tener control articular es, en términos mecánicos, como conducir un coche con una dirección muy blanda pero sin frenos. Si tus ligamentos permiten que la articulación llegue a ángulos donde tus músculos no pueden ejercer fuerza, la estabilidad recae puramente en las estructuras pasivas (huesos y cartílagos). Esto acelera el desgaste articular y aumenta drásticamente el riesgo de roturas.

El Rango de Movimiento (ROM) es específico para cada articulación: desde la flexión de rodilla hasta las rotaciones complejas de la cadera. Un ROM reducido por una vida sedentaria o lesiones previas limita las tareas cotidianas, pero un ROM amplio sin control es, sencillamente, inestable.

¿Cómo aplicarlo a tu rutina?

Para cualquier persona que busque salud a largo plazo, el objetivo debe ser la movilidad. Entrenar la movilidad implica realizar ejercicios donde lleves a la articulación a su límite y, una vez allí, realices pequeñas contracciones o rotaciones controladas. Esto le "enseña" al sistema nervioso que ese rango es seguro.

Antes de entrenar: Prioriza la movilidad (movimientos dinámicos y controlados).

Después de entrenar: Puedes trabajar la flexibilidad (estiramientos estáticos) para relajar el tejido.

No dejes de estirar, pero cambia el enfoque. Busca ser fuerte en cada grado de movimiento que poseas. Recuerda: un cuerpo móvil es un cuerpo joven y eficiente; un cuerpo simplemente flexible es un cuerpo vulnerable.