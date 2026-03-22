Mariano García conquista el oro mundial en 1.500 metros con una exhibición histórica

El atleta español Mariano García ha hecho sonar por primera vez el himno español en los Mundiales en pista cubierta que se disputan en la ciudad polaca de Torun, tras proclamarse nuevo campeón del mundo de los 1.500 metros.

La Moto García, que firmó un tiempo de 3:39.63 minutos, aventajó en 33 centésimas al portugués Isaac Nader, vigente campeón del mundo al aire libre, que tuvo que conformarse con la plata con un crono de 3:40.06.

Completaba el podio el australiano Adam Spencer, que se ha colgado el bronce con un registro de 3:40.26 minutos.

Por su parte, el otro representante español, el barcelonés Carlos Sáez, concluyó octavo con una marca de 3:42.46.

¡¡MARIANO GARCÍA, CAMPEÓN DEL MUNDO DE 1.500!! 🥇Espectacular Mariano García, que se cuelga el oro mundial con una carrera impecable (3:39.63) #WorldIndoorChamps 🔴DIRECTO https://t.co/t5F2R2j3jQ pic.twitter.com/60f2NYr18S — Teledeporte (@teledeporte) March 22, 2026

En Torun, el murciano García, de 28 años, dominó la carrera de principio a fin para dar a España el primer oro del Mundial, tercera medalla tras las platas del relevo 4x400 mixto y de Quique Llopis en los 60 metros vallas el sábado.

Para Mariano García supone su tercer oro internacional, después de haber sido campeón del mundo indoor también en 800 metros en 2022, en Belgrado, y campeón de Europa de 800 al aire libre el mismo año en Múnich.

Bronce de Attaoui en 800

Poco después, Mohamed Attaoui se colgaba el bronce en la final de los 800 metros. El atleta de origen marroquí fue de menos a más, como acostumbra, para colarse en el podio en los últimos 200 metros. El subcampeón de Europa hace dos años en Roma no pudo dar caza al estadounidense Cooper Lutkenhaus y el belga Eliott Crestan, que fueron primero y segundo respectivamente.