La obsesión de Valentino Rossi con Márquez: insulto histórico del italiano

Valentino Rossi y Marc Márquez se han vuelto a ver las caras en el GP de San Marino de MotoGP en Misano que ganó el español este fin de semana. Pared contra pared en boxes. Se evitaron y por supuesto no se vieron directamente. Aún así, la tensión siempre es latente entre ellos.

El Doctor ha hablando en Mig Babol, el podcast de Andrea Migno, expiloto, y ha lanzado un insulto histórico hacia la figura del genio español Marc Márquez. Para Rossi, nunca hubo un piloto más sucio en el paddock que el catalán.

"Es un piloto muy fuerte, un campeón. Siempre ha ido bastante límite, muy agresivo, pero en 2015 cruzó la línea. Si eres malo deportivamente o agresivo, hay muchos que rozan lo sucio y podría poner muchos ejemplos... Pero ninguno entre los campeones del Motor ha luchado jamás para hacer perder a otro piloto, eso es lo que marca la línea. Generalmente, los que hacían ciertas cosas lo hacían por sí mismos, eran sucios para sacar ventaja, porque querían ganar. Nunca nadie ha sido tan sucio como él", sentenció el italiano.

Además, Rossi habló del famoso incidente en Argentina años atrás que originó su enfrentamiento: "Es lo peor que me pasó a nivel deportivo. La disputa con Márquez comenzó en Argentina. Él había elegido el neumático trasero medio; yo había elegido el duro. Se había escapado, pero lo recuperé y lo atrapé. Llegué e iba mucho más rápido que él, para mí era una formalidad adelantarle. Lo seguí en la recta después de la curva 3, lo adelanté bien en la frenada. Entro, tomo la curva de la derecha y hasta entonces siempre nos habíamos llevado bien, pero él viene directo hacia mí. Lo paso y él pensó que la única oportunidad que tenía era venir hacia mí. Intenta derribarme de inmediato, pero a propósito se estrella contra mí para intentar derribarme. No quería perder. Regresé a mi trazada, lamentablemente nos tocamos. Tú me la das y yo te la devuelvo. Luego se cayó. A partir de ahí, nuestra relación se vino abajo. A pesar de ese episodio, continuó fingiendo llevarse bien conmigo y lamiéndome el culo".

Habrá que ver si Márquez responde a esta nueva provocación de Valentino, que lleva años sin dejar de hablar de Marc.