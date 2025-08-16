El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha conquistado este sábado la victoria en la carrera al sprint de MotoGP del Gran Premio de Austria, decimotercera cita del Mundial de motociclismo —en la vuelta a la competición tras el parón estival—, liderando el triplete español en Red Bull Ring por delante de Álex Márquez (Ducati) y Pedro Acosta (KTM).

ES EL REY. ES EL NÚMERO 1. 12 DE 13 VICTORIAS EN SPRINT ESTE AÑO. MARC MÁRQUEZ VUELVE A GANAR 🇪🇸🔥#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/OoHFoQ9ig9 — DAZN España (@DAZN_ES) August 16, 2025

El parón no ha conseguido apaciguar el hambre del de Cervera, que ha regresado de las vacaciones igual que se marchó; a pesar de la caída que sufrió durante la clasificación y que le condenó a arrancar cuarto, remontó durante la carrera y firmó su sexta victoria consecutiva al sprint, logrando un impresionante 12 de 13 en las carreras cortas de esta temporada.

Así, ha comandado un podio en el que le han acompañado su hermano Álex y un Pedro Acosta que suma su tercer podio seguido —después del de la sprint y del de la carrera larga en Brno—. Mientras, Fermín Aldeguer (Ducati) también acabó en los puntos, sexto, y al borde de ellos se quedó el vigente campeón, Jorge Martín (Aprilia), décimo.

Con este nuevo triunfo, Marc Márquez incrementa su renta en la general del Mundial de pilotos con 393 puntos, 123 más que Álex (270), que a su vez consigue distanciarse del italiano Francesco Pecco Bagnaia (Ducati), que tuvo que abandonar la carrera por problemas mecánicos (213).

Problemas para Pecco Bagnaia. La moto pierde estabilidad. Abandona la carrera al sprint 🇮🇹#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/iuC0YFDFvU — DAZN España (@DAZN_ES) August 16, 2025

En la carrera corta, una vez apagados los semáforos, los Márquez, con Alex al frente, tomaron el mando de la carrera mientras el poleman Marco Bezzecchi (Aprilia) y, sobre todo, Bagnaia, al que se le movió demasiado la Ducati en la salida, se quedaban atrás. Solo una vuelta después, Acosta adelantaba también a Bezzecchi.

PEDRO ACOSTA QUIERE EL PODIO. EL TIBURÓN DE MAZARRÓN ADELANTA A BEZZECCHI Y SE PONE TERCERO 🇪🇸🦈#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/uBSLh6le5P — DAZN España (@DAZN_ES) August 16, 2025

A ritmo de vuelta rápida, Álex se las arreglaba para contener a su hermano, que gestionó a la perfección sus neumáticos para aprovechar su oportunidad, que llegó a falta de cinco giros para el final. Antes, Pecco se veía obligado a retirarse por problemas mecánicos.

Relacionado Una caída en el último momento priva a Marc Márquez de la pole

Fue en la vuelta 10 de las 14 que los pilotos dieron al trazado austriaco cuando el 93 asestó el golpe definitivo a Alex. En la frenada de la curva 3, le adelantó y pasó a comandar la prueba; ni el aviso por exceder los límites de la pista inquietó al octocampeón mundial, que fue el primero en ver la bandera a cuadros.

Fuera de los puntos acabaron, además de Martín, Joan Mir (Honda), que concluyó en decimotercera posición, y Alex Rins (Yamaha), que terminó decimosexto, mientras que Raúl Fernández (Aprilia) se vio obligado a retirarse cuando rodaba sexto. No pudo participar Maverick Viñales (KTM), que fue declarado no apto por sus problemas en el hombro izquierdo.