Pole de leyenda para un insaciable Marc Márquez

Con parciales de vuelta rápida en todos los tramos del circuito Marc Márquez volvió a bajar su mejor tiempo para establecer un nuevo récord absoluto de la categoría con 1:36.646, seguido por el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) y con Joan Mir firme en el tercer puesto.

'Tiburón' Acosta regresó a pista con poco más de cinco minutos por delante y sin que tuviese un tiempo válido para la clasificación, lo que le obligaba a 'asegurar' el giro sin cometer errores.

Como Acosta, también volvió al trazado Marc Márquez, que se apercibió de que le esperaban Pol Espargaró (KTM RC 16) y Enea Bastianini para coger su rueda, pero el líder del mundial se paró en seco para intentar que salieran por delante de él, pero ambos le esperaron en pista.

Marc Márquez se pasó de frenada en ese nuevo intento, pero aún con tiempo de volver a intentarlo antes de ver la bandera de cuadros.

Márquez fue marcando parciales de vuelta rápida en los dos primeros, en el tercero se quedó a 29 milésimas y en el cuarto volvió a marcar vuelta

Nuevo récord al rodar en 1:36.518.

Con Marc Márquez en la primera línea, junto a él acabaron Marco Bezzecchi, que venía desde la primera clasificación, como también Frabio di Giannantonio en el tercer puesto.

💀PERO SI YA HABÍAS HECHO UNA VUELTA DE POLE ANIMAL. Marc Márquez había hecho un 1.36.6 que le servía para ser la vuelta más rápida, pues lo tenía que mejorar el masoca éste y hacer 1.36.5 BEEEEEEEEEE 🐐 #MotoGP #HungarianGP pic.twitter.com/f0TC3u090D — Pole (@SrPole_) August 23, 2025

La segunda línea la ocuparán Enea Bastianini, Franco Morbidelli y Fabio Quartararo, con Pedro Acosta, Fermín Aldeguer y Luca Marini en la tercera, y Joan Mir, Alex Márquez y Pol Espargaró en la cuarta, si bien Alex Márquez tendrá que ceder tres posiciones por sanción y saldrá decimocuarto en el gran premio.