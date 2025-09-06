El piloto español Marc Márquez (Ducati) se ha hecho con el triunfo este sábado en la carrera al sprint de MotoGP en el Gran Premio de Cataluña, decimoquinta cita del Mundial de motociclismo que se disputa en el circuito de Montmeló, aprovechando la caída a solo cuatro vueltas para el final de su hermano Alex Márquez (Ducati), que conquistó la 'pole' unas horas antes, con el francés Fabio Quartararo (Yamaha) en la segunda posición.

Otra victoria MÁS 🥇

Otro golpe al MUNDIAL 🪄

Otro pasito más hacía el NOVENO 🏆@marcmarquez93 SE LLEVA UN TRIUNFO DE ORO EN MONTMELÓ#CatalanGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/mCbQ9O9vOB — DAZN España (@DAZN_ES) September 6, 2025

El ocho veces campeón del mundo ha ganado su decimocuarta carrera al sprint de las 15 disputadas este curso, después de que su hermano Alex perdiera el control de la Gresini en la curva 10 cuando ya rozaba el triunfo, a solo cuatro vueltas para el final. Con el triunfo, Marc Márquez aumenta su ventaja en el Mundial hasta los 187 puntos, por lo que podría proclamarse campeón de MotoGP en el próximo Gran Premio, si no concede a su hermano dos o más puntos este domingo.

ES UN GOLPE AL MUNDIAL TREMENDO… ¡ES UN JAQUE DE MANUAL! ♟️ Álex Márquez SE VA AL SUELO y Marc Márquez se pone PRIMERO#CatalanGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/CsaHEotDOL — DAZN España (@DAZN_ES) September 6, 2025

Tras ese incidente, cuando Alex se había distanciado más de un segundo de su hermano, Marc dominó la recta final, aunque no sin susto, cuando tuvo que enderezarse sobre su Ducati en La Moreneta de la última vuelta.

Relacionado Álex Márquez puede con Marc y firma una pole de récord en Montmeló

Frente al drama del pequeño de los Márquez, que estaba dominando el sábado tras lograr la pole, la alegría del ocho veces campeón del mundo, que ya suma 467 puntos, por los 280 de su hermano. Además, el Ducati Corse ya es campeón del Mundial de Constructores por sexta temporada consecutiva.

¡QUÉ LOCURA DE BATALLA ENTRE MARC MÁRQUEZ, QUARTARARO Y PEDRO ACOSTA! 😱😱😱😱 Hubo toques, @marcmarquez93 salió victorioso y se colocó SEGUNDO #CatalanGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/Khoma3fc16 — DAZN España (@DAZN_ES) September 6, 2025

La caída de Alex Márquez benefició también a un Quartararo muy agresivo y que tuvo sus más y sus menos en el inicio de la carrera con el propio Marc Márquez y con un Pedro Acosta (KTM) que rozó el podio y terminó cuarto. El tercer cajón del podio lo ocupó el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati).

El piloto de Mazarrón lideró a las tres KTM consecutivas, ya que el italiano Enea Bastianini y el sudafricano Brad Binder fueron quinto y sexto, respectivamente. Hubo muchos intercambios de posiciones y muchos adelantamientos en esa frenada tras la gran recta de meta, aunque fue la curva 10 una de las claves.

Antes de la caída de Alex Márquez, que pone en bandeja el título a su hermano, ya se fueron al suelo el italiano Franco Morbidelli (Ducati) y el vigente campeón Jorge Martín (Aprilia), empujado por el piloto del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. En una acción muy parecida al error del español Fermín Aldeguer (Ducati), que también se llevó por delante a Marco Bezzecchi (Aprilia).