¿Cuándo volverá Marc Márquez y cuántas complicaciones puede tener su lesión?

Libertad Digital
Marc Márquez | Cordon Press

Objetivo Valencia. Esa parece que es la fecha que tiene elegida Marc Márquez para volver y la que le recomiendan los médicos. El doctor Ángel Charte, jefe de los servicios médicos del Mundial, ha hablado para DAZN y ha respondido a dos preguntas: ¿Cuándo volverá Marc Márquez y cuántas complicaciones puede tener su lesión?

¿Cuándo volverá? Parece que se descartan tres carreras: "Australia, Malasia y Portugal los tiene bastante complicado, porque es una lesión que si no se trata con tranquilidad puede tener secuelas"

Respecto a la operación, Charte recalcó que era necesario no correr riesgos: "La semana pasada, en la revisión en la clínica Ruber de Madrid, el doctor Roger de Oña y su equipo decidió que aquello no estaba estable; estaba bastante inestable, y decidieron, con buen criterio, fijarlo mucho mejor. Él ya está operado y a las 24 horas ya fue dado de alta. Está haciendo un periodo de reposo y empezará, cuando crean oportuno, la rehabilitación".

El equipo Ducati ya tiene recambio para Marc. Será el probador Michele Pirro, que competirá junto a Pecco Bagnaia en el equipo Ducati Lenovo.

Si todo va bien el público español de Valencia podrá celebrar con Marc su título en territorio ché.

