Marc se retira

Al menos hasta la próxima temporada. Ducati Lenovo ha anunciado que Marc Márquez da por finalizada su temporada después de que los médicos les hayan recomendado seguir con la inmovilización del hombro al menos cuatro semanas más.

El propio Márquez ha grabado un vídeo donde explica que tras una nueva revisión en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, los doctores Raúl Barco, Samuel Antuña e Ignacio Roger han confirmado que el recién proclamado Campeón del Mundo, tampoco podrá estar ni en el Gran Premio de Portugal, ni tampoco en el último Gran Premio de la temporada que se celebra el próximo 19 de noviembre.

Al parecer, la decisión no se debe a que las cosas no vayan bien con la recuperación, sino que la lesión, una rotura de los ligamentos acromioclaviculares, precisa de una inmovilización más larga antes de que el piloto pueda empezar la rehabilitación.

Marc se ha mostrado optimista de cara a la próxima temporada aunque reconoce que le espera un largo y duro invierno para recuperar su forma y volver a luchar por un nuevo Mundial.

Ducati Corse, que reconoce que tenía pocas esperanzas de recuperar a Márquez para estas últimas carreras, anunciará en las próximas semanas quién sustituirá a Marc Márquez en los dos últimos Grandes Premios de 2025.