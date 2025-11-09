Bezzecchi se impone a Álex Márquez en Portimao

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha ganado este domingo la carrera larga de MotoGP del Gran Premio de Portugal, vigesimoprimera y penúltima cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, por delante de los españoles Álex Márquez (Ducati), que ha sido segundo, y Pedro Acosta (KTM), tercer clasificado.

¡MARCO BEZZECCHI SE LLEVA LA VICTORIA EN PORTIMAO! 🚀 El italiano lidera de principio a fin y suma su segundo triunfo de la temporada 👏🏻 Álex Márquez y Pedro Acosta completan el podio#PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/ZcKZjwe0zd — DAZN España (@DAZN_ES) November 9, 2025

En Portimao, abrió hueco Bezzecchi desde bien temprano y por detrás se lució Márquez adelantando en la salida tanto al también italiano Francesco Bagnaia (Ducati) como al francés Fabio Quartararo (Yamaha). Y por si fuera poco, tardó vuelta y media en rebasar a Acosta igual que lo había hecho el día anterior en la carrera al sprint que el piloto de Cervera acabó ganando.

Con el subcapeonato del mundo ya asegurado desde matemáticamente desde hace unos días —por detrás de su hermano Marc—, Álex Márquez mantuvo ritmo y no presionó al líder Bezzecchi, quien ha reforzado sus opciones a llevarse el bronce de la clasificación general porque Pecco Bagnaia se cayó en la curva 10 durante la undécima vuelta a este Autódromo Internacional do Algarve.

Faltaban 14 vueltas más para la conclusión y las peleas crecieron en puestos de un poco más atrás, pues estaban fuera de combate el español Joan Mir, con problemas en su Honda todo el fin de semana, y el italiano Franco Morbidelli (Ducati), caído en el arranque de esta carrera del domingo.

La batalla entre Fermín Aldeguer y Brad Binder acabó en toque y la KTM sin aleta…#PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/PfjB6kHIBH — DAZN España (@DAZN_ES) November 9, 2025

El foco se centró ahí en el murciano Fermín Aldeguer (Ducati) rodando cuarto y en el sudafricano Brad Binder (KTM) pasando a Quartararo para situarse quinto, dos escenarios que ya nunca se modificaron pese al ahínco del japonés Ai Ogura (Aprilia) en las tranquilas vueltas finales.