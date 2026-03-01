Bezzecchi empieza arrasando y Marc Márquez abandona por un pinchazo

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha ganado este domingo la carrera larga de MotoGP del Gran Premio de Tailandia —cita inaugural del Mundial de motociclismo—, por delante de los españoles Pedro Acosta (KTM), que es el primer líder del curso, y Raúl Fernández (Aprilia), mientras que Marc Márquez (Ducati) no pudo puntuar tras sufrir un pinchazo a cinco vueltas para el final, cuando rodaba en cuarta posición.

DE LA POLE AL TRIUNFO CON TOTAL AUTORIDAD 🔨 MARCO BEZZECCHI VENCE SIN DESPEINARSE EN TAILANDIA 💥@37_pedroacosta, SEGUNDO Y MÁS LÍDER DEL MUNDIAL 2026... con @25raulfernandez FIRMANDO OTRO ESPECTACULAR PODIO 🇪🇸#ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/yuQgWrLn9T — DAZN España (@DAZN_ES) March 1, 2026

Bezzecchi, poleman del sábado pero que no logró acabar la carrera al esprint en el Circuito de Chang (Buriram) por una caída, esta vez sí pudo dominar con mano firme y sin oposición para firmar el primer triunfo en domingo del curso. Mientras, Acosta, que partía sexto y que el sábado se alzó con la victoria, lograba escalar hasta el segundo lugar, adelantando, a falta de cuatro giros, a un Raúl Fernández que se ha encargado de cerrar el podio.

La cruz de la jornada la ha vivido el vigente campeón del mundo. Tras salir segundo y ser superado por algunos de sus rivales, Marc rodaba cuarto en busca del tercer cajón cuando un pinchazo en el neumático trasero, a solo cinco vueltas de la bandera a cuadros, acabó con todas sus esperanzas.

PINCHAZO DE MARC MÁRQUEZ 😱😱😱 EL CAMPEÓN DEL MUNDO DICE ADIÓS A LA PRIMERA CARRERA ❌#ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/YlS6dItdaB — DAZN España (@DAZN_ES) March 1, 2026

Poco después, Alex Márquez (Ducati) se caía y dejaba a los dos hermanos fuera de carrera, a la vez que Joan Mir (Honda) también se veía obligado a abandonar por problemas en su moto.

CAÍDA DE ÁLEX MÁRQUEZ Y PROBLEMAS PARA JOAN MIR 😔 Final más que accidentado de la carrera de MotoGP ❌#ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/QZB8NF3th1 — DAZN España (@DAZN_ES) March 1, 2026

Con estos resultados, el Tiburón Acosta se sitúa al frente de la clasificación de pilotos con 32 puntos por los 25 de Bezzecchi, mientras que Raúl Fernández es tercero con 23. El campeón del mundo de 2024, Jorge Martín (Aprilia), que ha sido cuarto este domingo, ocupa también la cuarta plaza de la general provisional con 18 unidades.