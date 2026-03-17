Márquez y Ayton Senna unidos por un circuito

El Mundial de Motociclismo aterriza este fin de semana en Brasil en el Autódromo Internacional Ayrton Senna. Si bien la última vez que el campeonato compitió en suelo brasileño fue en 2004, hace casi tres décadas que el trazado que lleva el nombre del tricampeón de la F1 no había sido sede del Mundial.

Tanto Márquez como Senna son de esos deportistas que tienen aura, como dicen ahora los jóvenes. Deportistas que no sólo destacan por su talento sino también por su talante. Su ambición, sacrificio y amor por su deporte, son cualidades que comparten estos dos campeones. Ambos marcaron, y el caso de Marc está marcando, una época en su deporte y en la competición.

En esta segunda cita de la temporada, tras la disputa del GP de Tailandia donde las Aprilia, sobre todo la conducida por Marco Bezzecchi, superaron a las Ducati, Brasil es un terreno desconocido para todos los pilotos, lo que a priori beneficia a Marc Márquez por su adaptación a los nuevos trazados.

El vigente campeón del Mundo de MotoGP ha asegurado durante un acto organizado por Estrella Galicia 0,0, patrocinador principal del GP de Brasil, que, " volver a MotoGP en Brasil después de tantos años es algo muy positivo para el campeonato y para todos los aficionados, y ver que todas las entradas están vendidas demuestra las ganas que había de este regreso".

Por otro lado, ante la pregunta sobre la cancelación o modificación de carreras por la situación geopolítica Marc Márquez ha sido claro y ha insistido en que «lo más importante es el cese de los conflictos para asegurar la paz y la seguridad en esas zonas».

Con una longitud de tres kilómetros y 835 metros, el remozado Autódromo Ayrton Senna de Goiania presenta un total de 14 curvas, nueve a la derecha y cinco a la izquierda. Una distribución de curvas que no favorece al pilotaje de Márquez que brilla en los circuitos donde hay más curvas a izquierdas que a derechas como el trazado alemán de Sachsenring . Además, el circuito brasileño es trazado muy exigente con el neumático que pondrá a prueba a los pilotos y su gestión de las gomas.