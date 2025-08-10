Conmoción en la Nascar: se cae del coche al celebrar la victoria y acaba en el hospital

Tremendo susto en la NASCAR, una de las competiciones de automovilismo más populares y reconocidas a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos. El joven piloto Connor Zilisch, de 19 años, ganó este sábado la carrera Mission 200, de la categoría NASCAR Xfinity Series, celebrada en el circuito Watkins Glen International (Nueva York).

Pero lo noticiable está en el accidente que sufrió Zilisch a la hora de celebrar su victoria: el piloto se subió al techo de su Chevrolet No. 88 de JR Motorsports, pero perdió el equilibrio, una de sus piernas quedó atrapada en la ventanilla del coche y cayó violentamente al asfalto, golpeando su hombro con fuerza contra el suelo.

Los servicios médicos acudieron inmediatamente al lugar del incidente. Zilisch fue inmovilizado en una tabla espinal —dispositivo médico rígido utilizado para inmovilizar la columna vertebral de una persona con sospecha de lesión— y transportado en ambulancia al centro médico interior del circuito, para posteriormente ser trasladado a un hospital local. Afortunadamente, las pruebas TAC descartaron cualquier lesión cerebral, aunque se ha confirmado que el piloto sufre una fractura de clavícula.

Desde su cuenta en redes sociales, Zilisch agradeció las muestras de apoyo y destacó la rápida actuación del equipo médico: "Estoy fuera del hospital y mejorando ya. Afortunadamente, los escáneres de mi cabeza están limpios; solo tengo una clavícula rota. Agradecido por los servicios médicos y porque no fue peor" .

Ésta victoria lograda en Watkins Glen es la sexta que logra esta temporada Zilisch, quien se destaca como líder de la Xfinity Series. Además, el piloto norteamericano lleva una racha de once top 5 consecutivos desde que reapareció en los circuitos tras haber sufrido una lesión lumbar que lo ha mantenido fuera durante varios meses.