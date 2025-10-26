La hegemonía española en MotoGP no tiene fin: pleno en Malasia

Nadie es mejor que los españoles en MotoGP y cada día que pasa se demuestra más. Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), subcampeón del mundo matemáticamente, Pedro Acosta (KTM RC 16) y Joan Mir (Honda RC 213 V) han protagonizado el vigésimo octavo pleno español sobre el podio, en esta ocasión en el Gran Premio de Malasia de MotoGP disputado en Sepang.

Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), Pedro Acosta (KTM RC 16) y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) firmaron el anterior triplete sobre el podio de MotoGP de pilotos españoles, en Indonesia.

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) y Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16), fueron los protagonistas del vigésimo sexto 'pleno' de pilotos españoles, ya en la temporada 2024, en Aragón.

Entonces, Marc Márquez logró su primera victoria 1.043 días después de la grave lesión que sufrió en el brazo derecho y protagonizó el primer 'doblete' de la temporada tras vencer también en la carrera 'sprint', mientras que en Indonesia, por paradojas de la vida, acabó por los suelos al ser embestido por el italiano Marco Bezzecchi. Antes, los españoles Aleix Espargaró, Maverick Viñales y Jorge Martín lograron el vigésimo quinto triple de MotoGP, en Cataluña en 2023.

Hermanos históricos

Nadie lo había hecho antes y no se sabe si alguien lo podrá igualar. España hizo historia este sábado en MotoGP con los triunfos de los hermanos Márquez ya que nunca dos hermanos fueron campeones y subcampeones en MotoGP y además en la misma temporada. Marc fue campeón hace semanas y Álex logró el segundo puesto este fin de semana.

Los Márquez han compartido alegrías durante varios años aunque en distintas categorías. Hicieron historia en 2014 al ganar el título y ser subcampeones en MotoGP y Moto2 respectivamente, y en 2019 repitieron la hazaña.