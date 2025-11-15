Valencia disfruta de sus españoles: Alex Márquez vence al sprint

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) logró la victoria en la carrera esprint del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, en el circuito Ricardo Tormo, en el que las 'pole positions' fueron para el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y los españoles Daniel Holgado (Kalex) y Adrián Fernández (Honda).

Alex Márquez supo aprovechar su oportunidad al apagarse el semáforo rojo para liderar desde la primera hasta la última vuelta de la esprint, aunque la 'pole position' había sido para el italiano Marco Bezzecchi, que montó neumáticos blandos para intentar escaparse desde ese momento, pero falló y al final eso condicionó su rendimiento durante las trece vueltas de la carrera, que acabó en quinto lugar.

Con menos de una décima de segundo entre los cinco primeros clasificados de entrenamientos, la salida de la carrera esprint fue un momento determinante en un trazado en el que los adelantamientos son complicados.

Al apagarse el semáforo rojo, Bezzecchi tiró con fuerza para intentar escaparse, pero su salida no fue excesivamente buena y en la apurada de frenada de final de recta se colocó por delante Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y, por el interior también, lo consiguió Pedro Acosta (KTM RC 16).

Los planes del italiano, al equipar los compuestos blandos en su moto para intentar escaparse desde el principio, se habían quedado en nada, pues, al rodar tras otros pilotos, iban a condicionar su rendimiento.

Y no fueron los únicos Alex Márquez y Pedro Acosta, ya que antes de completarse el primer giro también habían superado a Bezzecchi el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), aunque con el paso de las vueltas el piloto oficial de Aprilia se supo rehacer del infortunio para lograr el quinto puesto final.

Alex Márquez consolidó la primera posición, aunque con Pedro Acosta pegado a su rebufo y ya con una ventaja ambos de más de un segundo sobre el dúo formado por Raúl Fernández y Fabio di Giannantonio, que en la línea de meta intercambiaron sus posiciones, y con un Bezzecchi en la quinta posición después de superar en última instancia a su compatriota Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24).

En la quinta vuelta la carrera ya estaba rota, con Alex Márquez consolidando la primera posición, lo mismo que Pedro Acosta en la segunda y Fabio di Giannantonio en la tercera, que a la postre fueron quienes ocuparon las posiciones de podio en la esprint.

Antes, Marco Bezzecchi logró su quinta 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la segunda clasificación de MotoGP y, ausente por lesión en este final de temporada Marc Márquez, que ha sido el piloto que más 'poles' ha logrado en la temporada, con ocho, Marco Bezzecchi igualó a cinco con el francés Fabio Quartararo, con Francesco 'Pecco' Bagnaia tras ellos con tres, y Alex Márquez, con una, completando la lista de los más rápidos de entrenamientos.

Bezzecchi consiguió un mejor tiempo de 1:28.809, un registro que le valió la 'pole', pero la igualdad resultó extrema, pues entre los cinco primeros clasificados -Pedro Acosta (KTM RC 16) ocupó ese puesto- apenas hubo una diferencia de 96 milésimas de segundo.

El español Daniel Holgado (Kalex) se mostró intratable camino de la consecución de su cuarta 'pole position' de la temporada en Moto2, y en solitario y con una solvencia incuestionable, batió en varias ocasiones el récord de vuelta rápida de la categoría.

Holgado logró un nuevo récord con 1:31.715 como el más rápido de siempre, pues por la mañana, en la segunda tanda libre, el también español Daniel Muñoz (Kalex) había establecido un nuevo récord en 1:32.372.

Así, Daniel Holgado pulverizó el anterior récord de Moto2 con ese registro dentro del segundo '31', al que sólo se acercaron el también español Izan Guevara (Boscoscuro), 1:31.873, y el australiano Senna Agius (Kalex), 1:31.886, que completaron la primera línea de salida.

El español Adrián Fernández (Honda) se llevó la última 'pole position' de la temporada de Moto3, la tercera de su carrera deportiva y la segunda de la presente temporada, al rodar en 1:36.990, un registro con el que batió a su propio compañero de equipo, David Almansa (Honda), y al también español Máximo Quiles (KTM), que saldrán desde la primera línea.