Los tests de pretemporada de Fórmula 1 2026 en el circuito de Sakhir (Bahréin) continúan dejando titulares complicados para el futuro de Aston Martin. El equipo de Silverstone ha actuado con píes de plomo desde Barcelona, casi siempre con velocidad reducida, sin arriesgar con un motor, de Honda, del que parece que no se fían por varios motivos. Entre esos motivos, el sobrecalentamiento. Efectivamente, tenían motivos para no hacerlo. Aston Martín decidió este miércoles apretar más a su AMR26, aumentar las revoluciones y comprobar cómo respondía el motor. ¿La parte positiva? Fernando Alonso logró rebajar casi dos segundos sus tiempo de la semana pasada en tandas cortas con neumáticos blandos (C3 de Pirelli). ¿Lo malo? Que el coche ha respondido, tras 28 vueltas, con una nueva avería que ha obligado a Fernando Alonso a irse a boxes antes de tiempo.

¡ALONSO DOMANDO EL AMR26! 😱 Controlando poco a poco a la bestia... ¡y hasta drifteando con ella! 😆#TestDAZNF1 #F1Testing 🏁 pic.twitter.com/lsJvwqsrOj — DAZN España (@DAZN_ES) February 18, 2026

Aston Martin no ha confirmado qué tipo de avería es, pero al parecer se trata de un problema en la unidad de potencia, concretamente en el motor térmico. Un problema que no consiguieron solucionar porque Fernando Alonso no pudo volver a la pista y finalizó en la octava posición de un total de once coches. Quedó a alrededor de 2,7-2,8 segundos del líder, Charles Leclerc con Ferrari, tras reducir parcialmente la brecha de 3,9 segundos que arrastraban. El AMR26 no corre mucho y cuando se le exige el máximo, es un coche que no es fiable, es frágil. Al menos, a día de hoy.

Tiempos de la mañana

Fernando Alonso, pese a todos los problemas, pese a que van por detrás de todas les escuderías salvo Cadilac, no pierde la esperanza. Desde luego, ha sido más optimista que su compañero, Lance Stroll: "todo se puede arreglar. A corto o medio plazo. Nada es imposible de arreglar. Hay que esperar, tenemos que resolver todo lo que podamos antes de Australia y luego en las primeras carreras, antes de que sea demasiado tarde en el campeonato. Pero soy optimista, hay una solución en marcha", ha asegurado el asturiano al bajarse del coche. Alonso prefiere que se vean las costuras del Aston Martin en los test y no cuando los puntos estén en juego la próxima semana.

Se trata de la tercera avería en cuatro días para Aston Martin, que acumula retrasos significativos: han estado en pista un tercio menos de rodaje que sus rivales, tienen múltiples problemas con nuevos socios en electrónica, caja de cambios y suspensión, y dificultades para probar reglajes básicos o evoluciones. Aston Martin deberá seguir trabajando intensamente para aislar y corregir estas fiabilidades, especialmente en el paquete de motor con Honda si quiere evitar empezar la temporada demasiado rezagado. Mientras tanto, Ferrari y Mercedes empiezan a destacarse sobre los demás. El equipo británico es el más potente, pero a diferencia de los italianos, pagan caro cada intento de ir al límite.

Ya han comenzado los test vespertinos en los que está Lance Stroll, quien ha protagonizado una bandera roja al quedarse en la grava.