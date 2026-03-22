Los Los Angeles Lakers sacaron adelante la pasada madrugada un partido agónico ante los Orlando Magic. Victoria por 104-105 gracias a un triple decisivo de Luke Kennard a seis décimas del final, después de un cierre cargado de polémica y tensión.

Un partido en el que LeBron James se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la NBA (1.612, para dejar atrás los 1.611 de Robert Parish) y en el que el esloveno Luka Doncic volvió a ser determinante con 33 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes.

Pero el exjugador del Real Madrid también fue protagonista negativo al recibir su decimosexta falta técnica de la temporada tras discutir con Goga Bitadze, jugador georgiano de los Magic, por lo que no podrá estar en el próximo partido de su equipo ante los Detroit Pistons.

Luka Doncic receives his 16th tech of the season and if it stands he will be suspended for Monday’s game vs. the Pistons. pic.twitter.com/UNUABrb6W2 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 22, 2026

Luka Doncic dijo basta y estalló contra Bitadze, protagonizando una escena que después explicó en rueda de prensa que estaba relacionada con los problemas personales que afronta últimamente tras la separación de su pareja y la lucha por la custodia de sus hijas.

"Él dijo en el tiro libre que se acostaría con toda mi familia. Y llegó un punto en que simplemente no pude soportarlo. Tenía que defenderme", reveló Luka Doncic. Bitadze, por su parte, negó haber atacado directamente a su familia, pero el episodio ya había estallado.

Luka Doncic: "Él (Goga Bitadze) dijo en el tiro libre que se follaría a toda mi familia. Y llegó un punto en que simplemente no pude soportarlo. Tenía que defenderme." pic.twitter.com/VTPnDQN5kh https://t.co/6G2vnXcYQQ — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) March 22, 2026

El ex del Real Madrid se mostró enfadado por esta sanción, aunque hizo autocrítica: "Obviamente, decepcioné a mi equipo al recibir esa última falta técnica. Pero, sinceramente, no fue mi intención. Sé que mis compañeros me apoyan, así que hoy los decepcioné, pero espero que revoquen y anulen la sanción".

Luka Doncic le dice al árbitro que Bitadze se estaba burlando de su separación: "No me importa si la gente habla mierda de mí, pero que ni se le ocurra hablar de mi familia" pic.twitter.com/m6AfrcX6ya — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) March 22, 2026

Sin embargo, Bitadze no comparte esta versión. "Tengo un gran respeto por Doncic y su familia, y respeto mucho a la familia de todos. De donde yo vengo, es algo sagrado y nos respetamos mucho entre nosotros, y nunca diría algo así directamente. Simplemente dijo algunas cosas inapropiadas en serbio, lo cual, como jugué en Serbia, entiendo", explicó el jugador de los Magic a la ESPN. "No sé si sabía que entendí lo que dijo. Así que simplemente le respondí. Y no fue nada contra su familia ni contra nadie. A su familia, de verdad, les tengo un gran respeto", señaló.

Bitadze sostuvo que "todo fue fruto de un calentón" y pidió disculpas a Doncic: "Escuché lo que dijo y sentí que debía responder de la misma manera. Así que, por mi parte, si él siente que dije algo de más o que me pasé de la raya, le pido disculpas como hombre. Puedo asumir la responsabilidad, pero yo no dije nada más que lo que él dijo".