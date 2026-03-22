Leyenda incombustible: LeBron James ya es el jugador con más partidos en la historia de la NBA

El jugador de Los Angeles Lakers LeBron James se convirtió la pasada madrugada, durante el partido en el que su equipo se impuso a los Orlando Magic (104-105), en el jugador con más partidos de la historia en la temporada regular de la NBA, con 1.612.

LeBron James immediately after becoming the all-time games played leader 😭🔥 That crowd pop on the road is crazy 👑 https://t.co/tKzutVM1IT pic.twitter.com/FME6nQvJsj — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 21, 2026

El de Ohio, de 41 años y que vive su temporada número 23 en la liga norteamericana —superando también el récord anterior de las 22 de Vince Carter—, rompe así el empate con la leyenda de Boston Celtics Robert Parish (1.611).

LeBron aportó 12 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos de balón en un encuentro decidido por un triple sobre la bocina de Luke Kennard (104-105), con el que los angelinos se asientan en la tercera posición (46-25) de la Conferencia Oeste.

LUKE KENNARD GAME-WINNER IN ORLANDO 😱 BRON, LUKA & THE CREW LOVING IT. 9-STRAIGHT WINS FOR THE LAKERS 🔥 pic.twitter.com/QXDzgWzUg9 — SportsCenter (@SportsCenter) March 22, 2026

El esloveno Luka Doncic lideró el ataque de la franquicia californiana con 33 tantos.

Además, James es el jugador con más puntos con 43.229 —por delante de los 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar—, con más minutos jugados, más tiros de campo, más partidos consecutivos con dobles dígitos (1.297) y con mayor anotación en playoffs (8.289 puntos), entre otros récords.