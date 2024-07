El español Carlos Alcaraz sigue sumando victorias en Wimbledon de cara a buscar su segundo título consecutivo en la hierba londinense. En segunda ronda superó al australiano Aleksandar Vukic por 7-6 (5), 6-2 y 6-2).

Este fue uno de los puntos del partido. Dejada de maestro con volea:

Carlos mantiene su registro de imbatibilidad en el torneo, ojo, sin sets perdidos, y se enfrentará en tercera ronda al estadounidense Frances Tiafoe, que será un dura prueba debido a la potencia y el buen saque del americano.

Alcaraz y Tiafoe se han visto las caras en dos ocasiones con empate en el head to head particular entre ambos. Primero con victoria para el estadounidense en el Conde de Godó en 2021 y después con triunfo para el murciano en las semifinales del US Open en 2022.