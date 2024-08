El Masters 1000 de Cincinnati tiene como nuevo campeón al italiano Jannik Sinner, que en la final se ha impuesto al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6 (4) y 6-2 en una hora y 36 minutos.

El transalpino, con 23 años recién cumplidos, conquista el decimosexto título de su carrera y el tercer Masters 1000 tras los de Toronto 2023 y Miami 2024. Sinner afianza así su condición de número uno del mundo por delante del serbio Novak Djokovic (2) y el español Carlos Alcaraz (3).

Tiafoe estuvo a gran nivel durante gran parte del partido, especialente en el primer set, dando espectáculo sobre la pista pero también fuera de ella. Buena prueba es que su show se prolongó hasta la entrega de trofeos, donde protagonizó una inesperada a la par que obscena imagen.

Fueron apenas un par de segundos, pero cuando Sinner se preparaba para posar con el trofeo que le acredita como campeón del Masters de Cincinnati, apareció el estadounidense por detrás, posando ante las cámaras mientras realizaba una peineta. El italiano se lo tomó con buen humor y la cosa siguió como si nada.

"Tengo que felicitar a Jannik. Felicidades por todo lo que has estado haciendo. Llegar al número uno del mundo y prácticamente no perder nunca. Sigue así... Te deseo lo mejor en el US Open. Si jugamos, no me ganes en Nueva York", dijo poco antes durante su discurso como finalista.