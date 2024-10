Nadal, Djokovic, Sinner y Alcaraz juntos en Arabia Saudí. ¿Cuándo y por qué?

Arabia Saudí será la capital del tenis mundial durante cuatro días este mes de octubre. Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Daniil Medvedev y Holger Rune se verán las caras en un torneo del 16 al 19 de octubre. Esto demuestra que la inclusión del país de los petrodólares en el mundo del deporte es un hecho. Todo empezó atrayendo a jugadores como Cristiano Ronaldo a su Liga de fútbol profesional, después con la creación de un circuito de golf con Jon Rahm. Y su próximo objetivo es el tenis.

Hay que recordar que llevan años intentando entrar en este mundo y ya tienen acuerdos con la ATP y el FIP (Fondo de inversión Pública) es uno de los patrocinadores del circuito. Además, las finales del circuito femenino (WTA) también se disputarán en el país árabe. Ahora, en los días 16, 17 y 19 de octubre reunirán a los mejores tenistas masculinos del momento para un torneo en Dubai.

Bajo el lema de "Seis reyes, un trono" llega el Six Kings Slam, torneo de exhibición que cuenta con un cartel envidiable. Nadal, Alcaraz, Djokovic, Sinner, Medvedev y Rune se dan cita en Arabia Saudí con el objetivo de conquistar el título. Aunque es verdad que, al no ser un torneo oficial no se repartirán puntos ATP. Entonces, ¿qué lleva a los mejores tenistas del momento a jugar en Arabia Saudí? El gran aliciente del Six Kings Slam se encuentra en el apartado económico. Este torneo entregará el premio más grande de la historia: seis millones de dólares para el ganador y 1,5 millones fijos por participar. Dicho de otro modo, el campeón se embolsará cerca de 7 millones de euros por disputar tres partidos, dos en el caso de Djokovic y Nadal.

¿Por qué Nadal y Djokovic solo jugarían dos partidos? Porque los dos tenistas con más Grand Slams de la historia acceden directamente a las semifinales, mientras que los cuatro participantes restantes se enfrentarán en cuartos de final. Pero, a pesar de que solo juegue dos partidos, la vuelta de Nadal tras una nueva lesión ya es importante. Además, este torneo de exhibición permitirá ver de nuevo a Alcaraz y Nadal juntos, quizá en una pelea en semifinales. Y no solo eso sino que servirá al manacorí para rodar de cara a su participación en la Final a 8 de la Copa Davis, que se celebrará en el Martín Carpena de Málaga del 19 al 24 de noviembre. Hay que destacar también que tan solo el pasado mes de enero, Nadal había sido nombrado como embajador de la Federación Saudí de Tenis (STF).

El 16 de octubre arranca este torneo especial en Dubai del que ya se conocen los cruces. Por un lado, Holger Rune contra Carlos Alcaraz y el ganador se vería con Nadal. Mientras que por la otra parte del cuadro se verán Jannik Sinner y Daniil Medvedev y esperaría en semifinales Novak Djokovic. Y, ¿dónde podrá verse esta exhibición de tenis? DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ha anunciado que los amantes del tenis de todo el mundo podrán disfrutar totalmente gratis del torneo ‘Six Kings Slam’.

Este torneo de exhibición también apoyará el éxito que DAZN ya ha logrado en la región, en particular como socio de transmisiones global de la Riyadh Season de Arabia Saudí. Pero no solo eso sino que, además del Six King Slam, la semana previa se disputará el duelo boxístico entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, que pondrá en juego el título indiscutido de los semipesados en otro de los grandes eventos de la exitosa Riyadh Season. Esta velada formará parte de la oferta global de DAZN, que ya es el destino de referencia para los fans del boxeo.