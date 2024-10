El extraño silencio de Pedro Sánchez sobre Rafa Nadal

Pedro Sánchez es una persona muy activa en las redes sociales, de hecho, el presidente del Gobierno sube varios tuits diariamente. Pero, el día 10 de octubre no habló de Rafa Nadal. Recordemos que el tenista manacorí anunció que el próximo mes de noviembre se retira y podría decirse que es el mejor deportista español de la historia.

Hay que recordar que el presidente español es un habitual poniendo tuits de felicitaciones o comentarios de eventos importantes en el deporte o la cultura. De hecho, por poner tan solo un ejemplo, cuando Nadal consiguió su decimocuarta victoria en Roland Garros, Sánchez publicaba este tuit: "El mejor tenista de la historia se llama Rafa Nadal, es español...". Y esta misma semana, con el anuncio de la retirada de Andrés Iniesta no tardó en publicar un tuit sobre el futbolista manchego.

Hoy cuelgas las botas, @andresiniesta8. Te retiras convertido en una auténtica leyenda del fútbol mundial, pero sobre todo, en una persona ejemplar. Marcaste el gol de nuestras vidas y te echaste el país a la espalda para darle el primer Mundial a España. Un gol que, como bien… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 8, 2024

Después del reconocimiento a Iniesta, felicitó el día de la Comunidad Valenciana y publicó cortes de vídeo con intervenciones en el Congreso. Y no es que el jueves haya sido un día de silencio en redes sociales del presidente Sánchez, ya que publicó un tuit sobre la salud mental horas antes de que el manacorí anunciara su retirada. Y, cuando ya se conocía la noticia, la cuenta del presidente del Gobierno ha hecho retuits a post publicados desde la cuenta de La Moncloa tratando sus reuniones con los presidentes autonómicos. Pero ni rastro sobre la retirada de unos de los símbolos del deporte español.

Pero, ¿por qué Pedro Sánchez no ha publicado nada sobre Rafa Nadal? Que el presidente del Gobierno no se haya pronunciado sobre un deportista español de la categoría de Nadal llama la atención viendo sus palabras hacia él hace dos años, cuando el de Manacor lograba su 14º Roland Garros. Ese mismo año volvía a dedicar otro tuit a Nadal tras ganar el Open de Australia, "¡eres el más grande!" publicaba esta vez en su cuenta de X. Y no son momentos concretos sino que, a lo largo de su estancia en la Moncloa, en más de una ocasión ha felicitado a Nadal tras cada logro conseguido en su carrera.

Reacciones de otros políticos

En el bando contrario, el presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, compartía el vídeo de Nadal y le decía, solo diez minutos después: "Gracias a ti, Rafa, por habernos hecho tan felices a todos". Y no solo él sino que la ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, han sacado un hueco para agradecer y reconocer la carrera del manacorí en sus redes sociales, "22 Grand Slam. Dos oros olímpicos. Cinco Copas Davis. Y un millón de gracias".