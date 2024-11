De Sinner a Swiatek: el nuevo escándalo por dopaje que afecta al tenis mundial

No se han encontrado pruebas suficientes de dopaje, pero el positivo existe. Ese es el mejor resumen de lo que ha sucedido con Iga Swiatek, la número 2 del mundo del tenis femenino y una de las mejores jugadoras de los últimos tiempos. Según la versión oficial de todas las partes, el positivo llegó por un medicamento (trimetazidina) para el jet lag y los problemas de sueño y tras la investigación se ha decidido que no fue un doping intencionado. Positivo que se supo el 12 de agosto y que le costará a Swiatek un mes de sanción, el cual, prácticamente, son unas vacaciones más largas.

Swiatek fue suspendida provisionalmente el 12 de septiembre y apeló el día 22-. La suspensión provisional se levantó el 4 de octubre y acabará el 4 de diciembre de 2024. Un castigo irrisorio. La ITIA "aceptó que la jugadora había estado tomando un medicamento para el jet lag y los problemas de sueño y que, por lo tanto, la infracción no fue intencional", sin embargo, que no fuese premeditado no quiere decir que no haya dado positivo.

Swiatek ha publicado en redes sociales su versión de los hechos y ha querido, según ella, ser sincera: "Quiero ser honesta con ustedes y aunque sé que no he hecho nada malo, por respeto a mis fans y a la opinión pública comparto todos los detalles del 'torneo' más largo y duro de mi carrera".

La polaca dice ser inocente: "Durante los últimos dos meses y medio he sido sometida a duras actuaciones de la agencia ITIA, lo que confirmó mi inocencia. La única prueba antidopaje positiva en mi carrera... que cuestionaba por lo que he trabajado toda mi vida. Yo y todo mi equipo enfrentamos mucho estrés y miedo".

Eso sí, la CEO de lTIA, Karen Moorhouse, sigue pidiendo cabeza a los tenistas con los productos y suplementos que consumen: "Este caso es un recordatorio importante para los tenistas sobre la importancia de que consideren cuidadosamente el uso de suplementos y medicamentos. Es vital que se lleve a cabo la debida diligencia para minimizar el riesgo de infracciones involuntarias como ésta".