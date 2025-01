Paula Badosa hace historia en el Open de Australia: su cara lo dice todo

Vio cerca la retirada por un problema muy complicado de resolver en la espalda, pero siguió luchando. Ahora le ha llegado el premio y ojo, porque puede que no sea lo último en llegar. Paula Badosa ya está en semifinales del Open de Australia tras ganar Coco Gauff por 7-5 y 6-4.

"Hubo un momento el año pasado que estuve muy cerca de la retirada porque no me veía al nivel. La espalda no me estaba respondiendo. No estaba encontrando soluciones. Me di una última oportunidad a ver cómo terminaba la temporada", comentó la propia Paula.

Así fue el último punto y su pase a semis ante la estadounidense:

¡𝗗𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗭𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗟𝗔 𝗕𝗔𝗥𝗥𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗨𝗔𝗥𝗧𝗢𝗦! 💥🚧 Paula Badosa, en modo campeona, elimina a Coco Gauff (5-7 y 4-6) y se mete en sus primeras semifinales de Grand Slam. 🎾 Sigue todo el #AusOpen en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. pic.twitter.com/qrtpMqGul1 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 21, 2025

"Me di una última oportunidad a ver cómo terminaba la temporada. Aquí estoy, en la semifinal de Australia. Y me siento orgullosa de lo que he superado, sobre todo en la faceta mental", dijo en rueda de prensa Paula tras ganar.

Badosa se medirá ahora a la ganadora del duelo entre Sabalenka y Pavlyuchenkova. Camino nada fácil para la final aunque Paula ha demostrado que puede ganar a cualquiera.