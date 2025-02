Toni Nadal, director del Mallorca Championships de Calvià, ha anunciado este lunes la presencia de Casper Ruud, un 'top5' mundial, como gran atractivo para la próxima edición del Open 250 en hierba (22 al 28 de junio).

En su comparecencia, Toni se ha mojado sobre el gran tema de debate en el mundo tenístico en la actualidad: el positivo de Sinner por clostebol en Indian Wells 2024 y su sanción de tan solo tres meses, que ha sido criticada por muchos tenistas, el último un Novak Djokovic que asegura que "Dentro del vestuario, una mayoría de jugadores no están satisfechos con la forma en que se ha llevado este proceso y piensan que no es justo, que hay favoritismo". Otro de los más críticos fue Nick Kyrgios quien afirmó que "La justicia en el mundo del tenis no existe".

El mentor de Rafa ha defendido públicamente la inocencia del tenista italiano y lanza un mensaje a navegantes: "Ya lo he dicho muchas veces y lo he explicado, yo estoy en contra de la sanción. Yo conozco personalmente a Sinner y no tuvo ninguna voluntad de delinquir y no puedes tratar a una persona así por un error producido de manera casual. No puede ser que tengas esa voluntad de fiscalizar y de sancionar. Uno tiene que sancionar al que intencionadamente hace las cosas mal y buscando un beneficio propio. Y sé que no es el caso de Sinner. Sé que no tuvo ningún beneficio con lo que le encontraron. Entonces, por qué quieres sancionar. Es verdad que dicen que a otros que no son números 1 les aplicaron una sanción, pues lo hicieron mal antes. A mí me sorprende que distintos jugadores se hayan posicionado en contra, incluso algunos de máximo nivel y algunos que no son muy limpios".