Rafa Nadal calla bocas y defiende a ultranza a Carlos Alcaraz

Semanas de homenajes en Roland Garros a su mejor campeón, el español Rafa Nadal. En una entrevista concedida a L'Equipe, el ganador de 14 títulos en París ha charlado de muchas cosas, pero destaca su opinión sobre Carlos Alcaraz y el documental de Netflix donde se resaltaban las ganas del murciano de desconectar del tenis de vez en cuando para ser feliz. Nadal cree que se ha sido injusto con Alcaraz.

"Conociendo un poco a Carlos, creo que el documental no refleja su personalidad ni su forma de vivir su carrera. No da la impresión de ser un tenista que entrena, sino de alguien a quien le gusta la fiesta, que la necesita, que no es muy profesional. Esto no es verdad. Carlos es un gran profesional. Es una persona que trabaja muy duro para llevar su tenis y su físico al más alto nivel", comentó Nadal en la entrevista.

Rafa cree que el enfoque de Netflix está mal ejecutado: "Creo que el documental fue abordado de manera equivocada porque la percepción de la gente es diferente a cómo es su vida real. ¿Es necesario llevar el cuerpo y la mente al límite para ser un campeón? Nadie te obliga a hacer nada. Tú decides qué quieres hacer, hasta dónde quieres llegar. Nadie te presiona para que lo hagas"

El propio Nadal comenta que él también enfocó su vida tenística sin perder de vista su lado personal y sociable: "Trabajé duro en la cancha de tenis o en el gimnasio, pero mi vida siempre valió mucho más que el tenis. Nunca he sido un esclavo ni un obseso del tenis. He tenido muchos momentos en mi vida para disfrutar de mi familia, de mis amigos, de la fiesta, del mar y de practicar otros deportes".

Estas palabras de Rafa, uno de los mayores trabajadores de la historia del deporte, dejan claro que todo lo surgido alrededor de Carlos ha sido exagerado y además adulterado.