Paliza de Carlos Alcaraz en el US Open y lección magistral de dejadas

De momento y esperemos que hasta el final con ella incluida, nadie puede parar a Carlos Alcaraz en el US Open. El español derrotó a Mattia Bellucci, por 6-1, 6-0 y 6-3, en 1 hora y 36 minutos dejando al númeo 65 del mundo totalmente desarbolado.

Carlos fue tan contundente que antes de llegar a la hora de partido ya se había llevado los dos primeros sets, uno de ellos con el denominado rosco, es decir, un 6-0.

Por otro lado, Carlos volvió a dar una lección magistral de dejadas con algunas tan bonitas como la siguiente:

Alcaraz engages the drop shot game 💫 pic.twitter.com/88oTN8rd3C — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025

En el próximo partido, Alcaraz jugará ante el italiano Luciano Darderi, número 32 del mundo.