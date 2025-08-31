La magia de Alcaraz no se acaba nunca: punto por la espalda

Octavos de final del US Open 2025. Alcaraz - Rinderknech. Carlos vs Arthur. Estábamos en el primer set cuando al genio español no se le ocurrió otra forma de devolver una subida a la red de su rival con un golpe por la espalda y sin mirar.
Este fue el momento:
Bendecido por los dioses pic.twitter.com/TbPJTB1CCN https://t.co/Ck8HLxP39z— Alcatraz (@RufiEnLancha) August 31, 2025
Carlos usa este recurso con bastante asiduidad aunque no siempre le sale bien. De hecho ya ha tenido algún que otro golpe entre las piernas de este tipo y como es normal no siempre pasa la pelota o bota donde él quiere. Hoy sí.
Más allá de esto, Carlos ganó el partido y ya está en cuartos de final del US Open. Ganó por 7-6 (2) 6-3 y 6-4.