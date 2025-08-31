La magia de Alcaraz no se acaba nunca: punto por la espalda

Octavos de final del US Open 2025. Alcaraz - Rinderknech. Carlos vs Arthur. Estábamos en el primer set cuando al genio español no se le ocurrió otra forma de devolver una subida a la red de su rival con un golpe por la espalda y sin mirar.

Este fue el momento:

Carlos usa este recurso con bastante asiduidad aunque no siempre le sale bien. De hecho ya ha tenido algún que otro golpe entre las piernas de este tipo y como es normal no siempre pasa la pelota o bota donde él quiere. Hoy sí.

Más allá de esto, Carlos ganó el partido y ya está en cuartos de final del US Open. Ganó por 7-6 (2) 6-3 y 6-4.