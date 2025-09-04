¿Se puede ganar a Sinner? Este punto no da esperanzas a nadie

Suma y sigue de camino a la final. El número 1 de mundo Jannik Sinner ganó en tres sets a su compatriota Lorenzo Musetti (6-1, 6-4 y 6-2) y se clasificó para las semifinales del US Open donde se medirá a Félix Auger Aliassime.
La pregunta es la siguiente: ¿Se puede ganar a Sinner? Con puntos como este parece imposible:
Jannik put on another clinic tonight in Arthur Ashe Stadium. pic.twitter.com/jwVawdDNQB— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2025
El gesto de Musetti de resignación lo dice todo. La derecha de Sinner es bestial y Lorenzo no pudo alcanzarla Ni siquiera hacer amago de tocar la pelota.
Si todo sigue como hasta ahora, Sinner acabaría midiéndose en la final a Carlos Alcaraz si el español gana Djokovic y el italiano a Félix.