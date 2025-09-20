La Emilio Sánchez Academy potencia la formación de entrenadores con su sistema 360 y cursos especializados

La Emilio Sánchez Academy informó de que continúa con su trabajo para la capacitación de entrenadores para fortalecer una figura que considera esencial en la pirámide del tenis y cuya preparación resulta clave para asegurar el futuro y la proyección de las nuevas generaciones de jugadores.

Por ello, indicó que este octubre, Emilio Sánchez Vicario, de la mano de Luis Mediero, impartirán dos nuevos cursos de formación para entrenadores en España: en Oviedo, del 6 al 8 de octubre, y en Barcelona, del 10 al 12 de octubre. Cada formación constará dos niveles: uno dirigido a entrenadores especializados en el desarrollo de jugadores cadete y junior con proyección internacional, y un nivel N2, enfocado en quienes desean dar el salto de la categoría junior al ámbito profesional.

La formación de entrenadores ha sido una línea de trabajo que la Emilio Sánchez Academy ha querido potenciar por el rol clave que juega esta figura, tanto dentro como fuera de la pista:

"En España, el entrenador es motor, entrena, organiza, viaja y empuja para que jugadores tengan oportunidades en sus clubes. La formación siempre ha sido un pilar fundamental y agradezco a Luis Mediero el haberme convencido a enseñar a entrenadores, además de a los jugadores", afirma Sánchez Vicario.

El extenista hace hincapié en el sistema ‘Emilio Sánchez 360’, basado en cuatro pilares fundamentales: el técnico, el táctico, el físico y el mental.

"Compartir nuestro sistema para elevar el nivel de los entrenadores ha sido una iniciativa pionera, con la que hemos conseguido que muchos suban el nivel y desarrollen uno superior".

Desde su fundación hace más de 25 años, la Emilio Sánchez Academy ha formado a cerca de 1.200 entrenadores en España y a unos 1.500 en Estados Unidos, ofreciendo una media de dos o tres cursos anuales en sus sedes de Barcelona y Naples (Florida).

Este conocimiento y apuesta de Emilio Sánchez Vicario por la formación de entrenadores le ha llevado a participar como ponente en numerosos foros y encuentros internacionales de referencia, compartiendo su visión y experiencia.

Este año, fue invitado como ponente principal por las federaciones de Suiza y Alemania en sus conferencias bianuales, que reunieron a 800 y 1.100 entrenadores, respectivamente, destaca la academia en un comunicado.

En Italia, el extenista ha sido el técnico más invitado en el simposio anual, con la asistencia de 3.000 entrenadores, mientras que en Austria, junto a Luis Mediero, impartió el curso ICI (International Coaches Institute) del tenis español ante más de 50 entrenadores internacionales, en el marco de la PTCA.

Esta iniciativa busca consolidar un modelo que está marcando la diferencia en la formación de profesionales del tenis a nivel mundial.

Actualmente, la academia se encuentra en fase de cierre de un acuerdo con la USTA Coaching, de la United States Tennis Association, para que la academia sea reconocida como centro de formación y colabore en la implementación del sistema de competición en Estados Unidos.