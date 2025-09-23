La soberbia de Zverev: ni mira a Alcaraz cuando el campeón de seis Grand Slams intenta ayudarle

Un mal gesto o una mala interpretación de lo que ocurrió, pero la imagen se está haciendo viral y deja en bastante mal lugar a Alexander Zverev. Fue en la Laver Cup, el torneo tenístico que enfrenta por equipos a Europa contra el Resto del Mundo. En un momento dado Carlos Alcaraz quiso ayudar a Zverev durante el partido del alemán y este no le hizo ni caso.

Es habitual en la Laver Cup ver a los miembros del equipo aconsejar al jugador que está disputando el partido para darle algunas ideas tenísticas de cara a llevarse el punto. Lo hemos visto años atrás con Rafa Nadal o Roger Federer hablando con el propio Zverev o con otros jugadores.

El problema en esta edición es que Zverev hizo caso omiso a Carlos Alcaraz cuando este se le acercó para ayudarle.

Este fue el momento:

Zverev doesn't care about Alcaraz's advice. He prefers Casper 😂🤦 pic.twitter.com/BiZiydVTJR — DDN10 🎾🦊 (@ddn10_) September 23, 2025

Zverev no solo ignora a Carlos sin llegar a mirarle, sino que además le grita a Casper Ruud que se acerque para hacerle una pregunta sobre el partido y sobre el saque siguiente. Carlos no le dio mayor importancia, pero la imagen está ahí. Mucha gente le achaca a Zverev que puestos a escuchar a alguien quizá sea mejor idea hacerlo con una persona que actualmente tiene seis Grand Slams por cero del alemán.

Respecto al torneo, Europa cayó y la victoria fue para la selección formada por jugadores del resto del mundo.