Menú

Rafa Nadal alerta de una estafa con IA: "Circulan vídeos falsos con mi imagen y mi voz"

El propio Nadal a través de su cuenta oficial de Twitter ha hecho saber a sus seguidores lo que estaba pasando.

El propio Nadal a través de su cuenta oficial de Twitter ha hecho saber a sus seguidores lo que estaba pasando.
"Mensaje de alerta": Rafa Nadal, víctima de una estafa con vídeos falsos y propuestas de inversión | David Alonso Rincón

"Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario". Así comenzaba el relato por redes sociales de Rafa Nadal denunciando una suplantación de identidad a través de vídeos y voces falsas. El extenista español no es habitual en este tipo de situaciones y precisamente por eso ha querido mandar un mensaje de alerta.

El propio Nadal a través de su cuenta oficial de Twitter ha hecho saber a sus seguidores lo que estaba pasando:

Este es el comunicado de Rafa Nadal:

Hola a todos,

Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz. En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes. Gracias a todos por la atención y el apoyo.

Nadal y su equipo jurídico están pendientes de todo lo que ocurre alrededor de este tema para tomar medias legales si son necesarias.

Temas

En Deportes

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida