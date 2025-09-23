Rafa Nadal alerta de una estafa con IA: "Circulan vídeos falsos con mi imagen y mi voz"

"Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario". Así comenzaba el relato por redes sociales de Rafa Nadal denunciando una suplantación de identidad a través de vídeos y voces falsas. El extenista español no es habitual en este tipo de situaciones y precisamente por eso ha querido mandar un mensaje de alerta.

El propio Nadal a través de su cuenta oficial de Twitter ha hecho saber a sus seguidores lo que estaba pasando:

Hola a todos,

Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz. En… — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 23, 2025

Este es el comunicado de Rafa Nadal:

Hola a todos, Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz. En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes. Gracias a todos por la atención y el apoyo.

Nadal y su equipo jurídico están pendientes de todo lo que ocurre alrededor de este tema para tomar medias legales si son necesarias.