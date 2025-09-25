Susto para Alcaraz en Tokio: se tuerce el tobillo pero continúa jugando

Carlos Alcaraz ha hecho saltar las alarmas durante su partido ante Sebastián Báez en el ATP 500 de Tokio. El partido se encontraba 2-2 en el marcador, cuando el murciano intentó esprintar hacia delante durante un punto, pero notó un dolor en su tobillo y se quedó a medio camino. Desde el suelo, Alcaraz se echó las manos a la cabeza mientras le atendían los médicos. Todo apunta a que el reciente campeón del US Open sufrió una torcedura en su tobillo izquierdo.

🚨 Alcaraz in serious discomfort Doesnt look good. Achiles?pic.twitter.com/uBAU6HVsXQ — Tennis Masterr (@tennismasterr) September 25, 2025

Los médicos le realizaron un vendaje compresivo y el murciano pudo continuar el partido, aparentemente con normalidad. De hecho, se llevó el primer punto tras la reanudación como si nada hubiese ocurrido. En principio todo ha quedado en un susto, pero veremos qué determinan los médicos al término del partido, cuando se enfríe el tobillo del murciano. "Yo lo noto. En unas situaciones no, pero en otras me duele", comentó Alcaraz a su banquillo. Después el partido se paró por la lluvia.

Tras la reanudación, Alcaraz se impuso en dos sets y sigue vivo en Tokio.

🗣️ "I was scared, I’m not gonna lie. I felt my ankle and it didn’t feel great." Alcaraz on the first-set injury scare#kinoshitajotennis pic.twitter.com/8VLD6n56D0 — Tennis TV (@TennisTV) September 25, 2025

El actual número 1 del mundo se presenta como principal candidato a llevarse el ATP 500 de Tokio, tras mostrar un gran nivel durante los últimos meses de competición. Entre el actual torneo y el US Open en el que derrotó a Jannik Sinner en la final, Alcaraz disputó la Laver Cup con el equipo europeo, en la que cayó ante Taylor Fritz (3-6, 2-6), pero logró derrotar al argentino Francisco Cerúndolo (6-2, 6-1).