¿Realizó un golpe ilegal Sinner en su final ante Carlos Alcaraz?

Jannik Sinner se proclamó 'Maestro' por segunda vez consecutiva tras su victoria anoche en Turín. Eso evitó que Carlos Alcaraz se graduara por vez primera en este torneo. Sinner ganó al español en dos sets (7-6(4) y 7-5) y volvió a conquistar el torneo sin ceder ni una sola manga.

Eso sí, Sinner tuvo una polémica durante y después del partido. Todo por un doble toque en un punto del encuentro.

Este es el golpe:

La regla hace unos años sí daría por malo ese doble toque, pero actualmente ya no es así. Según las Reglas del Tenis de la ITF, "es válido un doble toque con la raqueta siempre y cuando se produzca en un mismo movimiento o swing y de forma no deliberada".

Esta norma no solo la recoge la ITF sino también la Federación de Tenis de Estados Unidos (USTA), pero el debate en Twitter fue duro durante todo el día de ayer.