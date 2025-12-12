Muguruza dice que nunca habría podido ganar a un hombre en el tenis profesional

Garbiñe Muguruza ha sido noticia en las últimas horas porque el Mutua Madrid Open tendrá dos directores: Feliciano López y la propia Garbiñe. No es habitual ni mucho menos que un torneo tenístico tenga una doble presidencia, pero tampoco lo es que haya una dualidad con un hombre y una mujer en el cargo.

"Esta estructura bicéfala, inédita en cualquier otro evento de los circuitos ATP y WTA, señala al evento como un referente mundial en materia de innovación, diversidad de liderazgo y visión de futuro", decía el comunicado del torneo.

Garbiñe por su parte se mostró muy orgullosa del puesto: "Es un honor enorme. Este torneo siempre ha apostado por la vanguardia y por romper moldes, y me hace especial ilusión formar parte de un proyecto que sigue evolucionando y que no tiene miedo a liderar cambios importantes en nuestro deporte".

Más allá de esto, en una entrevista con la Cadena Cope, Garbiñe habló de la batalla de los sexos que enfrentará a Aryna Sabalenka con Nick Kyrgios. Garbiñe cree que la diferencia física es abismal y que ella no habría podido ganar a un hombre durante su carrera. Ni siquiera ante un junior.

"Yo creo que incluso un junior me gana estando en mi número uno. He tenido sparrings, montón y los sparrings. Cada vez que tenía que jugar un set de entrenamiento, yo súper enfadada porque decía ‘¿Cómo puede ser que no le gane un set?’ Y no era una persona que se dedicaba profesionalmente. O sea, era más de sparring, de trabajo y es mucha diferencia al final", confesó la hispanovenezolana.

Además, Muguruza añadió que va más allá de lo físico: "Fíjate que no es solo la potencia, pero físicamente los músculos y la resistencia que puede tener un hombre también a la hora de jugar un partido. Son muchas cosas, son muchas cosas. He de decir, y tengo dos hermanos y yo siempre ‘te voy a ganar, voy a ganar’ y nunca ha pasado. Una persona que está a mil o sin ranking, yo creo que puede ser muy superior a una mujer que esté top ten, sí".