Muguruza dice que nunca habría podido ganar a un hombre en el tenis profesional

La extenista española sostiene que hay mucha diferencia física entre las dos categorías.

Garbiñe Muguruza ha sido noticia en las últimas horas porque el Mutua Madrid Open tendrá dos directores: Feliciano López y la propia Garbiñe. No es habitual ni mucho menos que un torneo tenístico tenga una doble presidencia, pero tampoco lo es que haya una dualidad con un hombre y una mujer en el cargo.

"Esta estructura bicéfala, inédita en cualquier otro evento de los circuitos ATP y WTA, señala al evento como un referente mundial en materia de innovación, diversidad de liderazgo y visión de futuro", decía el comunicado del torneo.

Garbiñe por su parte se mostró muy orgullosa del puesto: "Es un honor enorme. Este torneo siempre ha apostado por la vanguardia y por romper moldes, y me hace especial ilusión formar parte de un proyecto que sigue evolucionando y que no tiene miedo a liderar cambios importantes en nuestro deporte".

Más allá de esto, en una entrevista con la Cadena Cope, Garbiñe habló de la batalla de los sexos que enfrentará a Aryna Sabalenka con Nick Kyrgios. Garbiñe cree que la diferencia física es abismal y que ella no habría podido ganar a un hombre durante su carrera. Ni siquiera ante un junior.

"Yo creo que incluso un junior me gana estando en mi número uno. He tenido sparrings, montón y los sparrings. Cada vez que tenía que jugar un set de entrenamiento, yo súper enfadada porque decía ‘¿Cómo puede ser que no le gane un set?’ Y no era una persona que se dedicaba profesionalmente. O sea, era más de sparring, de trabajo y es mucha diferencia al final", confesó la hispanovenezolana.

Además, Muguruza añadió que va más allá de lo físico: "Fíjate que no es solo la potencia, pero físicamente los músculos y la resistencia que puede tener un hombre también a la hora de jugar un partido. Son muchas cosas, son muchas cosas. He de decir, y tengo dos hermanos y yo siempre ‘te voy a ganar, voy a ganar’ y nunca ha pasado. Una persona que está a mil o sin ranking, yo creo que puede ser muy superior a una mujer que esté top ten, sí".

