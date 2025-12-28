Kyrgios gana con claridad la 'batalla de los sexos' a Sabalenka

La número uno del tenis mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, ha perdido por un doble 6-3 el partido de exhibición 'batalla de los sexos' contra el australiano Nick Kyrgios, disputado en el Coca-Cola Arena de Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Después de la amplia promoción que tuvo la cita, el choque se ejecutó sobre la pista, adaptado al espectáculo, pero sin intensidad. Kyrgios, mal cliente para cualquier rival, estuvo tranquilo para su conocido temperamento y su tenis fue directo, evitando un cansancio inviable para su inactividad.

Ambos jugadores promovieron el encuentro de Dubai como si fueran boxeadores, tratando de que la ocasión atrajera nuevos aficionados al tenis. La 'batalla' quiso repetir el encuentro que en 1973 disputaron Billie Jean King y Bobby Briggs, y que ganó la leyenda de la WTA, firmando así un triunfo simbólico para la igualdad.

Sin embargo, el partido fue más una exhibición fuera del calendario. Sabalenka, cuatro veces campeona de Grand Slam, no pudo con un Kyrgios que no hubiese aguantado un tercer set. El jugador de Canberra, casi en blanco los dos últimos años por lesiones, confía en estar en el Abierto de Australia, en su país, dentro de dos semanas.