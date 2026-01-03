La carrera de Novak Djokovic no fue fácil en sus inicios y, según él, tampoco cuando llegó a la élite. Dos titulares importantes ha dejado su última entrevista con el exjugador Slaven Bilic en una entrevista para el podcast 'El fracaso del campeón'. Djokovic habla de la relación de su padre con la mafia y revela su trauma con Nadal y Federer.

Este fue el momento:

Novak Djokovic: "No tenía dinero para jugar al tenis, así que mi padre recurrió a prestamistas criminales . Le dijeron que el interés era del 20%, pero como tenía prisa, sería del 30%. Lo aceptó y dijo: 'Encontraré la manera de devolverlo'"⚠️👇❤️🎾

Empezamos con cómo consiguió su padre dinero para viajar y poder competir: "El viaje en total costaba unos 5.000 dólares, era imposible tener ese dinero en esos tiempos. Mi padre tuvo que recurrir a usureros, a la mafia. Les explicó la situación, y pusieron un 30% de intereses porque teníamos mucha prisa. Mi padre aceptó. Tuvimos muchos problemas, llegaron a provocarle un accidente de coche, pero pudo pagarlo al final".

Además de estos tratos con la mafia en sus inicios, Djokovic habla del trauma que tuvo por no sentirse tan querido como Rafa Nadal y Roger Federer: "Federer y Nadal vienen de dos potencias occidentales. Llegué desde Serbia y dije en voz alta que iba a ser el número uno. A todo el sistema no le gustó: medios, patrocinadores, torneos. Me sentí como un invitado no deseado que se coló en su fiesta".

Novak confiesa que tuvo que hacer un gran ejercicio personal para poder superar esta diferencia de trato: "Al final, comprendí que tenía que ser fiel a mí mismo y aceptar que a algunas personas nunca les caeré bien. Y eso está bien. Soy quien soy y duermo tranquilo".