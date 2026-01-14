El tenis mundial no se lo cree: un amateur derrota a Sinner en Australia y gana un millón de dólares

Ha llegado una de las ideas más originales del Open de Australia. Un torneo no oficial, por supuesto, que se llama ‘1 point Slam’ y que mezcla jugadores profesionales con amateurs. Solo hay un punto. El que lo gane pasa de ronda. ¿Quién lo ha ganado? Pues un jugador amateur que además ha eliminado por el camino incluso a Jannik Sinner.

Así eliminó a Sinner, con una doble falta del italiano:

Un amateur ELIMINA a Sinner al ganarle el punto en el 1 point Slam. Este día no va a olvidarlo ese hombre. pic.twitter.com/n5Ogont3XZ — José Morón (@jmgmoron) January 14, 2026

Jordan Smith es el hombre del amateur que ha ganado este curioso torneo, en el que también jugó el español Carlos Alcaraz y fue eliminado por la griega María Sakkari.

Maria Sakkari beats Carlos Alcaraz at the 1 Point Slam Not the drop shot Carlitos 😭 pic.twitter.com/hPQP8oj8TM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 14, 2026

Otra imagen del torneo fue, por desgracia, para Nick Kyrgios, que si ya de por sí suele hacer sus habituales payasadas en partidos oficiales, en esta exhibición decidió romper una raqueta por perder el punto jugado.

JOANNA GARLAND BEATS ALEXANDER ZVEREV AND NICK KYRGIOS BACK TO BACK AT THE 1 POINT SLAM pic.twitter.com/YrOAqm4byz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 14, 2026

El premio solo tiene un truco: es un millón de dólares australianos. Medio millón de euros, más o menos, al cambio.