Menú
Tenis

El tenis mundial no se lo cree: un amateur derrota a Sinner en Australia y gana un millón de dólares

El español Carlos Alcaraz también jugó y fue eliminado por la griega María Sakkari.

El español Carlos Alcaraz también jugó y fue eliminado por la griega María Sakkari.
El tenis mundial no se lo cree: un amateur derrota a Sinner en Australia y gana un millón de dólares | Twitter

Ha llegado una de las ideas más originales del Open de Australia. Un torneo no oficial, por supuesto, que se llama ‘1 point Slam’ y que mezcla jugadores profesionales con amateurs. Solo hay un punto. El que lo gane pasa de ronda. ¿Quién lo ha ganado? Pues un jugador amateur que además ha eliminado por el camino incluso a Jannik Sinner.

Así eliminó a Sinner, con una doble falta del italiano:

Jordan Smith es el hombre del amateur que ha ganado este curioso torneo, en el que también jugó el español Carlos Alcaraz y fue eliminado por la griega María Sakkari.

Otra imagen del torneo fue, por desgracia, para Nick Kyrgios, que si ya de por sí suele hacer sus habituales payasadas en partidos oficiales, en esta exhibición decidió romper una raqueta por perder el punto jugado.

El premio solo tiene un truco: es un millón de dólares australianos. Medio millón de euros, más o menos, al cambio.

Temas

En Deportes

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal