Federer vuelve a jugar en Australia con 44 años y gana a Casper Ruud

Este Open de Australia 2026 está dejando muchas noticias incluso antes de que lo bueno empiece, es decir, la competición oficial. Tras un torneo en el que solo se jugaba un punto por eliminatoria, ahora se ha podido ver a Don Roger Federer volver a las pistas.

Federer ha vuelto a jugar en Australia con 44 años y le ha ganado a Casper Ruud un tie break de exhibición.

Aquí os dejamos el tie break:

Federer, a sus 44 años y retirado en 2022, ganando a Ruud, 13 del mundo, en un tiebreak. Simplemente, para disfrutar una y otra vez. pic.twitter.com/3VHA5Ejq9R — José Morón (@jmgmoron) January 16, 2026

Las imágenes son maravillosas ya que podemos volver a ver a Federer con su increíble revés a una mano, su potente saque y su magistral derecha. Vídeo perfecto para los nostálgicos y los amantes del deporte.

Eso sí, calma. Federer no jugará el Open de Australia 2026, pero viendo este tipo de eventos no se descarta que algún día podamos ver un Rafa Nadal-Roger Federer de exhibición.