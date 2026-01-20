Una tenista ucraniana denuncia la censura en el tenis con una provocativa camiseta: "No me dejan hablar de ello"

Oleksandra Oliynykova, tenista ucraniana que está compitiendo en el Open de Australia, es noticia por denunciar a su manera la censura en el mundo del tenis con la invasión de Rusia a Ucrania. La tenista ucraniana denuncia la censura en el tenis con una provocativa camiseta en sala de prensa: "No me dejan hablar de ello".

Este fue el momento:

¡𝐔𝐍𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀𝐒 𝐈𝐌Á𝐆𝐄𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐎𝐑𝐍𝐄𝐎! Oleksandra Oliynykova se ha presentado en rueda de prensa con una camiseta que decía: "necesito tu ayuda para proteger a los niños y mujeres de Ucrania, pero no puedo hablar de ello aquí". pic.twitter.com/dkLNx82vTH — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 20, 2026

"Necesito tu ayuda para proteger a los niños y mujeres de Ucrania, pero no puedo hablar de ello aquí", rezaba la camiseta.

También le dedicó palabras a su padre, soldado:

Las hermosas palabras de Oliynykova a su padre ❤️ 🗣 "Él es soldado y está en el ejército. Me da mucho orgullo. Antes me acompañaba a competir y ahora estoy sola. Sé que su sueño era verme en esta cancha y recién me escribió que lo pude hacer realidad". pic.twitter.com/fDZ1aOGsu6 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 20, 2026

"Él es soldado y está en el ejército. Me da mucho orgullo. Antes me acompañaba a competir y ahora estoy sola. Sé que su sueño era verme en esta cancha y recién me escribió que lo pude hacer realidad", comentó emocionada.

Eso sí, la jugadora nacida en Kiev no ha tenido suerte en el torneo australiano y ha perdido su partido ante la estadounidense Madison Keys. 7-6 y 6-1 para la norteamericana. Pese a ello los medios ucranianos se han mostrado orgullosos con su jugadora.

"Una actuación realmente impresionante de Oleksandra: un brillante primer set en el que lideró 4:0, ganó dos puntos de set en el tie break y llevó a su oponente al límite", comentan los medios de su país.