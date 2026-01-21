El partido más importante del tenista David Català

Durante años, David Català Velasco, natural de Salou (Tarragona), dedicó su vida a enseñar a competir, a resistir y a no rendirse. El tenis fue su camino y el mundo, su destino. Desde España hasta Hong Kong, donde terminó estableciéndose, construyó una carrera como entrenador, formó una familia y transmitió los valores de la escuela española allí donde fue. Hoy, con 38 años, necesita aplicar esas mismas lecciones fuera de la pista.

Hace apenas unas semanas, David recibió un diagnóstico devastador: leucemia aguda. Una noticia que lo cambió todo de un día para otro. Desde entonces, su vida y la de los suyos gira en torno a hospitales, tratamientos y una lucha constante contra el tiempo. En Hong Kong, los tratamientos oncológicos avanzados no están cubiertos por la sanidad pública, lo que obliga a asumir costes médicos muy elevados: ingresos hospitalarios, medicación especializada, pruebas continuas y, próximamente, una inmunoterapia imprescindible para seguir adelante.

La situación se vuelve todavía más dura porque David no puede recurrir al sistema sanitario español. Tras años residiendo en el extranjero, se encuentra en un limbo administrativo que le impide acceder a la sanidad pública de su país. No hay una alternativa sencilla ni inmediata. Solo la urgencia de continuar un tratamiento que no puede detenerse.

Ante esta realidad, su familia ha dado un paso tan difícil como valiente: pedir ayuda. A través de una campaña solidaria en GoFundMe, buscan reunir 30.000 euros para cubrir tanto los tratamientos ya realizados como los que aún están por venir. Gracias a la solidaridad de muchas personas, ya se ha alcanzado cerca del 80% del objetivo, pero todavía queda camino por recorrer.

"No es fácil compartir algo tan personal. Nunca pensamos que nos veríamos en esta situación, pero el apoyo y el cariño que estamos recibiendo nos están dando fuerzas para seguir luchando", explica su familia en el mensaje de la campaña.

Hoy, David no pelea un partido más. Cada donación, cada difusión y cada gesto cuentan. Ayudarle es darle tiempo, esperanza y la oportunidad de seguir escribiendo su historia junto a los suyos.

Puedes colaborar directamente en este enlace:

https://www.gofundme.com/f/help-raise-funds-for-david-catala-to-overcome-leukemia