La dura confesión de Paula Badosa tras quedar eliminada

No pudo ser. Ganó el primer partido, pero perdió el segundo. Paula Badosa se marchó del Abierto de Australia, eliminada en segunda ronda contra la rusa Olga Selekhmeteva, lo que propicia una gran caída en el ranking para la española.

Paula se sinceró en la entrevista posterior:

🗣️ "He hecho méritos para merecer la derrota. Me está costando ser yo otra vez" 🗣️ "Sigo teniendo los mismos objetivos, pero ahora mismo estoy lejos de ese nivel" Las palabras de @paulabadosa en Eurosport tras caer en el #AO26 pic.twitter.com/Sy7nBhEUqY — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 22, 2026

"No estoy contenta. Ella ha jugado mejor y yo he merecido la derrota. No he jugado un gran tenis. Me está costando, pero supongo que forma parte del proceso", dijo la española tras la derrota.

El físico sigue siendo un problema para Badosa: "Físicamente estoy bien y el cuerpo responde bien y eso es positivo. Necesito ahora jugar más partidos, encadenar varios para volver a sentirme yo".

Sobre su caída en el ranking, Paula no está preocupada, al menos de momento: "Fuera del top 100 y luego entre las diez mejores del mundo también. Y siempre me he recuperado. Sé lo que hay. Sé salir de los malos momentos", añadió la catalana que mostró confianza para revertir la situación.

"La temporada acaba de empezar y mantengo las ilusiones y tengo los mismos objetivos aunque ahora estoy lejos de ellos. Entreno bien, pero me falta trasladarlo a los partidos. No es la primera vez que me pasa, ya he estado antes en esta situación y sé el proceso que hay que seguir", sentenció.

Esta fue su confesión: