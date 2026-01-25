Alcaraz no afloja e iguala su techo en Australia

Carlos Alcaraz está firmando un torneo impecable en el Abierto de Australia, donde sigue imponiendo su autoridad sin ceder un solo set. El número uno del mundo ya está en cuartos de final —igualando así su techo en el primer Grand Slam del curso— tras superar al estadounidense Tommy Paul, por 7-6 (6), 6-4 y 7-5, situándose en la antepenúltima ronda de Melbourne por tercer año consecutivo.

El martes intentará meterse por primera vez en las semifinales ante el ganador del choque entre el local Alex de Miñaur y el kazajo Alexander Bublik. Es el objetivo del murciano, de 22 años, que apunta claramente al éxito en Australia, el único grande que falta en su palmarés y que alimentará la relación de registros históricos con los que ya cuenta.

Tardó dos horas y 37 minutos en culminar la faena el jugador español, que suma su triunfo número 88 en los 101 encuentros de Grand Slam que lleva acumulados y que le hizo despertar de forma abrupta en cuanto perdió su saque en el juego inicial y que situó a su rival con un desequilibrio de 2-0 de entrada.

Solo tuvo que esperar seis parciales más, en el octavo juego, para romper el servicio del norteamericano y equilibrar la situación (4-4), que puso de su lado definitivamente en el desempate que ganó por 7-5. Todo en orden para el murciano, segundo con el marcador a favor, con una temperatura más amable que en la víspera —algo menos de calor—, y el apoyo en su palco de todo su equipo, ahora encabezado por Samu López, tras el inesperado despido de Juan Carlos Ferrero hace poco más de un mes.

Un problema médico en la grada, con un golpe de calor sufrido por un aficionado, había propiciado un parón de un cuarto de hora durante ese tie-break. No lo acusó Alcaraz, que siguió a lo suyo y que amplió su ventaja en el segundo set cuando quebró en el tercer parcial y se puso con 2-1 y el servicio. Lo cerró con 6-4. Paul, que había batido claramente en segunda ronda al español Alejandro Davidovich, retirado antes del tercer set después de perder por 6-1 los anteriores, se quedó sin recursos poco a poco.

Tiene tomada la medida Carlos a Tommy Paul, al que ha ganado por sexta ocasión seguida en los ocho cara a cara que llevan jugados. El de Nueva Jersey, que llegó a ser el octavo del mundo en junio de 2025, no lograba tomar ventaja en los parciales y cada vez veía más lejos volver a repetir las semifinales, su mejor papel en Melbourne.

El triunfo se alejaba cada vez más para Paul, de 28 años y vigésimo del ránking ATP, mientras Alcaraz seguía a lo suyo, sin concesiones. Anduvo más equilibrado el tercer set, con los servicios amarrados en cada lado. Fue en el undécimo cuando lo arrebató el español, que en cuanto pudo cerró el triunfo.

"En el saque he estado trabajando mucho tiempo y estoy contento de esa mejoría y tener un alto porcentaje después de cada set. He hecho algunos cambios y ha funcionado bien", dijo el número uno del mundo. "Me estoy sorprendiendo a mí mismo, para ser honesto", añadió.

Alcaraz, que ha conseguido su segunda victoria en cinco partidos contra jugadores top 20 en Australia, se convierte en el decimocuarto hombre de la Era Open en alcanzar tres cuartos de final en los cuatro torneos de Grand Slam.

El murciano, de 22 años y 272 días, aspira a convertirse en el jugador más joven en ganar siete títulos de Grand Slam individuales masculinos por delante de Bjorn Borg, quien ganó su séptimo título grande en Roland Garros 1979 con 23 años y 4 días.