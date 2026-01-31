¿Se puede ser más sosa celebrando un Grand Slam? Rybakina gana a Sabalenka en Australia

La tenista kazaja Elena Rybakina ha conquistado el título del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, tras sorprender este sábado en la final a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka (6-4, 4-6, 6-4). De esta forma, Rybakina alza el segundo 'grande' de su carrera deportiva.

Sabalenka, campeona en Melbourne Park en 2023 y 2024, llegaba al duelo definitivo sin ceder un solo set. Sin embargo, vio cómo reaparecían los fantasmas de una final anterior, donde cayó ante la estadounidense Madison Keys, precisamente frente a la rival a la que había superado en la final de hace tres años.

Eso sí, la celebración de Rybakina, como es habitual en ella, sosa y sin ningún tipo de emoción:

Siguiendo con el partido, en el set decisivo, Sabalenka golpeó primero (3-0), pero Rybakina reaccionó ganando los cinco juegos siguientes. Finalmente, puso fin al duelo en la Rod Laver Arena tras dos horas y 18 minutos de intensa lucha.

La número cinco del mundo, que subirá al 'Top 3' este lunes, conquista a sus 26 años su segundo título de máxima categoría tras Wimbledon 2022, firmando 27 golpes ganadores en el encuentro.