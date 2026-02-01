Djokovic miró a Nadal en la grada y en pleno partido... ¡Le pidió que bajase a jugar!

Menú
Estuvo y sin querer se hizo notar en la Rod Laver Arena. El dos veces campeón de Australia y ganador de un total de 22 Grand Slams, Rafael Nadal, estuvo presente en la final del Open de Australia 2025 con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic como protagonistas.

Esta fue la imagen de Nadal en la grada al inicio del choque:

Pero la cosa no quedó ahí ya que en pleno partido, Novak Djokovic le pidió que bajase a jugar a la pista. Este fue el momento:

Risas cómplices entre Nadal y Djokovic con un Rafa que si tuviera aún físico para hacerlo seguro que bajaría a jugar una final así ante Novak o ante cualquiera.

Después del partido, en los discursos, Nole dio uno magnífico e histórico con guiño a Rafa Nadal. Este fue el momento:

Dos vídeos para la historia. Emoción de todo el estadio con este momento entre los dos mayores ganadores del tenis masculino.

