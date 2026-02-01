Djokovic miró a Nadal en la grada y en pleno partido... ¡Le pidió que bajase a jugar!

Estuvo y sin querer se hizo notar en la Rod Laver Arena. El dos veces campeón de Australia y ganador de un total de 22 Grand Slams, Rafael Nadal, estuvo presente en la final del Open de Australia 2025 con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic como protagonistas.

Esta fue la imagen de Nadal en la grada al inicio del choque:

Rafael Nadal and Ken Rosewall in attendance for this Australian Open men’s singles final. Rafa is a 22-time slam champion and Djokovic’s greatest rival. Rosewall is the oldest men’s singles slam champion. #AO2026 | #AusOpen pic.twitter.com/J6WEmAithD — Lukas Weese (@Weesesports) February 1, 2026

Pero la cosa no quedó ahí ya que en pleno partido, Novak Djokovic le pidió que bajase a jugar a la pista. Este fue el momento:

Djokovic diciéndole a Nadal si quiere bajar a jugar. Rafa se parte 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/PvbRjknwT3 — José Morón (@jmgmoron) February 1, 2026

Risas cómplices entre Nadal y Djokovic con un Rafa que si tuviera aún físico para hacerlo seguro que bajaría a jugar una final así ante Novak o ante cualquiera.

Después del partido, en los discursos, Nole dio uno magnífico e histórico con guiño a Rafa Nadal. Este fue el momento:

Djokovic aproveitou parte do discurso para falar sobre Nadal. Mais uma aula de atitude do sérvio.#TenisNaESPN #AustralianOpenNaESPN pic.twitter.com/5yxg8QZHrD — Marcela Linhares (@ma__linharess) February 1, 2026

Dos vídeos para la historia. Emoción de todo el estadio con este momento entre los dos mayores ganadores del tenis masculino.