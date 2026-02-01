Djokovic miró a Nadal en la grada y en pleno partido... ¡Le pidió que bajase a jugar!

Estuvo y sin querer se hizo notar en la Rod Laver Arena. El dos veces campeón de Australia y ganador de un total de 22 Grand Slams, Rafael Nadal, estuvo presente en la final del Open de Australia 2025 con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic como protagonistas.
Esta fue la imagen de Nadal en la grada al inicio del choque:
Rafael Nadal and Ken Rosewall in attendance for this Australian Open men's singles final.
Rafa is a 22-time slam champion and Djokovic's greatest rival.
Rosewall is the oldest men's singles slam champion.
Pero la cosa no quedó ahí ya que en pleno partido, Novak Djokovic le pidió que bajase a jugar a la pista. Este fue el momento:
Djokovic diciéndole a Nadal si quiere bajar a jugar.
Djokovic diciéndole a Nadal si quiere bajar a jugar.
Rafa se parte 😂😂😂😂😂
Risas cómplices entre Nadal y Djokovic con un Rafa que si tuviera aún físico para hacerlo seguro que bajaría a jugar una final así ante Novak o ante cualquiera.
Después del partido, en los discursos, Nole dio uno magnífico e histórico con guiño a Rafa Nadal. Este fue el momento:
Djokovic aproveitou parte do discurso para falar sobre Nadal.
Djokovic aproveitou parte do discurso para falar sobre Nadal.
Mais uma aula de atitude do sérvio.
Dos vídeos para la historia. Emoción de todo el estadio con este momento entre los dos mayores ganadores del tenis masculino.