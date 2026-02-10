Rafa Nadal se rinde a Carlos Alcaraz y avisa a Novak Djokovic

Cuando habla Rafael Nadal Parera hay que escucharle y si lo hace sobre Carlos Alcaraz, aún más. Rafa Nadal ha presentado hoy el circuito de golf solidario Spin & Swing by Cantabria Labs a beneficio de la Fundación Rafa Nadal. Allí ha hecho declaraciones sobre el jugador murciano y su último título en el Open de Australia.

"Alcaraz no es ninguna promesa, tiene siete Grand Slams. Es una leyenda de nuestro deporte ya. Si vas a grandes jugadores históricos, no hay tantos que hayan ganado siete grandes", comentó Rafa Nadal.

Sobre su última final ganada a Djokovic y con él en la grada, Rafa elogió lo divertido que fue ver ese duelo generacional: "En Australia jugó un partido de nivel, disputado, en el que se vio la diferencia de edad, pero cada uno trató de llevar el rendimiento a su máxima expresión con sus armas. Disfruté mucho viendo la final".

Sobre Novak Djokovic, Rafa defiende que debemos disfrutar de él todo el tiempo posible: "Tenemos que estar felices de tener a Djokovic, que sigue ahí arriba y, nosotros, a Carlos Alcaraz. Tener a un jugador como Carlos que nos representa por todo el mundo y encima está llevando el tenis a un nivel increíble, creo que solo podemos disfrutarlo y apreciarlo".

Por último, cabe destacar que para Nadal, que Djokovic gane o no su Grand Slam número 25 no es tan importante: "No creo que cambie nada en el tenis que Djokovic gane su vigesimoquinto Grand Slam. No es ni bueno ni malo para el tenis. Djokovic ha dejado una carrera impresionante y sigue estando ahí porque todavía puede. Tuvo una oportunidad en Melbourne. Siendo honesto, no creo que le queden tantas por su edad, pero es de admirar lo que está consiguiendo".