Juan Carlos Ferrero por fin ha dado una entrevista completa en la que ha hablado de su ruptura como entrenador con Carlos Alcaraz. Ferrero confiesa si volvería a entrenar a Carlos Alcaraz y deja claras algunas de las cosas que se han barajado sobre la ruptura. Ha sido en El Cafelito con el periodista Josep Pedrerol.

Ferrero también explicó por qué dejó de seguirle en redes sociales: "Necesitaba tiempo, por separar. Al mismo tiempo, si miro Instagram me sale por todas partes, porque sigo cuentas de tenis y siempre sale, pero no lo hice por despecho. Nos queda una conversación pendiente. Tengo ganas de darle un abrazo. Nos merecemos normalizar la situación, no porque esté mal sino por normalizar".

El entrenador español sí reveló que le felicitó por el Open de Australia, de forma privada: "Yo le mandé un mensaje y luego hablamos en Doha. Cuando dejé de seguirle en redes no pensé en lo que pensaría la gente. No hago eso. Pero sí le felicité".

Eso sí, Ferrero siente que no podría decirle que no si le pide volver a ser su entrenador: "Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero hay en algunas películas que sí que lo son... En el fondo de mi corazón no podría decirle que no a Alcaraz".

🤔🇪🇸 Juan Carlos Ferrero says he ‘couldn’t say no’ to working with Alcaraz again: "They say sequels are never as good, but in some movies they really are. "Deep down in my heart, I couldn't say no to him."pic.twitter.com/MNXQweewRu — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 5, 2026

"No voy a revelar cosas privadas. Teníamos unas condiciones que no coincidían y por eso llegó la ruptura. Su entorno seguro que influyó, como es lógico, porque al final todo se habla con la gente que tienes cerca, pero no fue por muchas cosas de las que se han dicho. No fue por no entrenar tanto en Murcia, por ejemplo", comentó a su vez Ferrero sobre lo que se dijo de sus desavenencias con la familia de Carlos.

Además, Ferrero matizó sus palabras en el documental de Netflix donde comentó que Carlos no podría ser el mejor de la historia si seguía yéndose de vacaciones a Ibiza de vez en cuando en mitad de la temporada: "Son los miedos que tienes como entrenador. Hay gente que puede hacer eso y Carlos con su talento lo puede hacer. No es lo normal. Él sí puede, pero yo como entrenador tenía ese miedo. Pienso lo mismo, pero viendo cómo funciona Carlos y si todo sigue así tendrá razón él porque él puede hacerlo".