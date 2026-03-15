Carlos Alcaraz se queja de que los rivales jueguen como nunca ante él

Siempre es duro Daniil Medvedev, pero su partido de anoche en Indian Wells fue descomunal. Carlos Alcaraz se despidió este sábado del Masters 1.000 de Indian Wells tras caer derrotado en la ronda de semifinales por un marcador de 6-3 y 7-6(3) a favor del moscovita.

El partido duró una hora y treinta y siete minutos de intenso juego en el que Carlos estuvo metido siempre en el partido a pesar de perderlo en dos mangas.

"Lo que me empieza a cansar un poco es tener siempre esa diana en la espalda. Como dije, nunca había visto a Daniil jugar así. Pero tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo y seguir adelante", aseguró el actual número uno del mundo.

El español pese a la derrota se mostró optimista respecto a su estado de forma físico y mental: "Estoy jugando un gran tenis. Y creo que estoy demostrando a los jugadores y a la gente que, si quieren ganarme, tienen que jugar a su mejor nivel durante una hora y media o dos horas en cada partido", afirmó con contundencia ante los medios de comunicación.

"Tengo que aceptarlo y seguir adelante, y asumir que a partir de ahora todos van a jugar así contra mí, así que tengo que estar preparado para eso", sentenció.