El italiano Jannik Sinner ha ganado al bosnio Damir Dzumhur para alcanzar los 24 sets consecutivos ganados en torneos de Masters 1000, récord que ahora comparte con Novak Djokovic, el mismo día en el que el español Rafael Jódar daba una exhibición para meterse en tercera ronda del Miami Open (Estados Unidos).

En esa instancia ya le espera el argentino Tomás Martín Etcheverry, que se ha deshecho, en un doble desempate, del belga Zizou Bergs. Esta jornada también dejó la sorpresa del chileno Alejandro Tabilo, número 41 del mundo, contra el ruso Andrey Rublev y la derrota en su debut del español Alejandro Davidovich, que acabó desquiciado.

Además, Paula Badosa cayó con contundencia contra la joven estadounidense Iva Jovic, de 18 años, y Francisco Cerúndolo se llevó el duelo entre argentinos frente a Thiago Agustín Tirante.

Sinner iguala a Djokovic

Sinner, número 2 del mundo, despachó a Dzumhur en poco más de una hora de partido para clasificarse para la tercera ronda de un torneo que ya conquistó en 2024. El italiano suma 12 partidos consecutivos sin ceder un solo set en eventos Masters 1000. Comenzó esa racha en el torneo de París 2025, que ganó, y la continuó el pasado Indian Wells, donde también levantó el título.

Su victoria, por un doble 6-3, iguala los 24 sets seguidos que Djokovic ganó entre los torneos de Indian Wells y de Miami en 2016, que también le reportaron ambos trofeos. Sinner puede superar al serbio el lunes, cuando se enfrente en tercera ronda con el francés Corentin Moutet.

El transalpino también persigue convertirse en el octavo tenista masculino en ganar Indian Wells y Miami el mismo año.

Jódar sigue creciendo y Etcheverry se supera

Jódar, la joven promesa española de 19 años, arrasó al australiano Aleksandar Vukic para clasificarse a la tercera ronda, en su segunda participación en un Masters 1000. El madrileño, número 109 del mundo, ha ganado por 6-1 y 6-2 a Vukic, puesto 93 del ranking ATP, en 55 minutos de juego.

Además del triunfo, el español recibió este sábado la visita de la reina Sofía, quien acudió a las instalaciones del torneo y también saludó a Carlos Alcaraz, número 1 de la ATP.

El rival de Jódar por un puesto en octavos será el argentino Tomás Martín Etcheverry, quien derrotó a Bergs por un doble 7-6. El argentino registró un 1 de 11 en bolas de break y aprovechó los 54 errores no forzados cometidos por su rival para alcanzar su mejor resultado en el torneo de Miami, que hasta ahora era una segunda ronda.

Etcheverry es uno de los dos únicos argentinos que siguen en liza, junto a Francisco Cerúndolo, quien derrotó a su compatriota Thiago Agustín Tirante por 6-4 y 6-2. Cerúndolo se cruzará en tercera ronda con el ruso Daniil Medvedev. Medvedev tuvo muchos problemas para vencer al japonés Rei Sakamoto en su estreno en el torneo. Cedió el primer set en el desempate y posteriormente tuvo que salvar dos bolas de rotura en el segundo que le habrían complicado el partido.

Caen Davidovich y Badosa

Alejandro Tabilo dio la campanada al eliminar al ruso Andrey Rublev por 6(5)-7, 6-2 y 6-4, y se enfrentará el lunes con el estadounidense Alex Michelsen. El chileno llegaba a esta ronda después de eliminar al argentino Francisco Comesaña, y con el objetivo de alcanzar el tercer partido en un Masters 1000 por primera vez en tres años.

La cara negativa de la jornada la dejaron Alejandro Davidovich y Paula Badosa, que perdieron en dos sets. Davidovich cedió 7-6(8) y 6-4 contra Quentin Halys, número 111, pese a ganar más puntos que su rival (78-77), mientras que Badosa, en el puesto 100 del ranking WTA, cayó 6-2 y 6-1 con un aparatoso vendaje en el muslo de la pierna izquierda.

Badosa llegó a ocupar la segunda posición del ranking de la WTA en abril de 2022, pero actualmente atraviesa uno de los momentos más complicados en su carrera deportiva por los distintos problemas físicos que está atravesando.