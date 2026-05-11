Medvedev frustra el sueño de Pablo Llamas

El ruso Daniil Medvedev eliminó este lunes a Pablo Llamas en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma, tras un encuentro en el que el español compitió de tú a tú y ofreció una gran resistencia en un duelo que se resolvió en tres sets (3-6, 6-4, 6-2) en dos horas y ocho minutos.

Llamas, de 23 años, ganó el primer set, en el que fue claramente superior a una de las figuras más destacadas del tenis en los últimos años y campeón en la tierra batida romana en 2023.

Sin embargo, el cansancio físico acumulado acabó pasándole factura y el ruso tiró de experiencia y veteranía para remontar el partido, aunque Llamas le puso las cosas muy difíciles.

El español llegaba al encuentro tras disputar cuatro partidos en el torneo, dos de la fase previa, en los que eliminó a los portugueses Henrique Rocha y Jaime Faria, y las dos primeras rondas del cuadro principal, en las que superó al estadounidense Ethan Quinn y al francés Corentin Moutet.

Medvedev disputó su primer encuentro después de que su rival en la anterior ronda, el checo Tomas Machac, se retirara por enfermedad antes de que se disputara el partido.

Para Llamas fue su primera participación en una tercera ronda de un Masters 1.000 y, pese a la derrota, dejó muy buenas sensaciones.

El tenista español, número 139 del mundo, conquistó este año el 'Challenger' de Alicante, tras superar en la final a su compatriota Pablo Carreño, y participó en el pasado en torneos del Grand Slam como Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

Medvedev se convirtió en el tercer jugador en alcanzar cien victorias en Masters 1.000 en esta década y llegar a octavos de final en once de sus últimos doce Masters 1.000 sobre tierra batida, con la única derrota previa ante Matteo Berrettini en la segunda ronda de Montecarlo este año.

Medvedev se enfrentará en octavos de final al ganador del duelo entre el italiano Flavio Cobolli y el argentino Thiago Agustín Tirante.