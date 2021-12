Los separatistas catalanes son una horda de "fascistas, nazis y Ku-Klus-Kan con barretina"

El Mundo

"El PSOE recela del proyecto de Yolanda Díaz pero desinfla sus expectativas", titula Raúl Piña. Dice el editorial que "nadie duda ya de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ve obligado a diario a urdir intrincados malabarismos verbales -o silenciosos- para sostener la difícil cohabitación de su Ejecutivo con la cada vez más rutilante Yolanda Díaz. La pax sanchista impuesta por el jefe del Ejecutivo consiste en un impúdico contubernio del programa socialista con cualquier iniciativa que la vicepresidenta segunda tenga a bien proponer". Mientras, "el desplome de la economía española no da tregua. Es el tiempo de arrinconar las batallas internas y de concentrarse en sustituir el discurso eufórico que no se sostiene en dato alguno por acciones de peso". La economía será lo que se le lleve por delante.

"Pablo Casado impulsa la creación de un PP iberoamericano". Más le valdría centrarse en el PP español, que lo tiene hezcho unos zorros.

Dice Rosell en un editorial que "Pablo Casado no puede intentar opacar con giras como esta los verdaderos problemas a los que se enfrenta su partido. Aunque en una aparente tregua, Génova mantiene vivo un conflicto con Isabel Díaz Ayuso, a la que está bloqueando de forma incomprensible su acceso al liderazgo del partido en la Comunidad de Madrid. Fruto de este enfrentamiento, algunos sondeos están reflejando ya una sensible caída en la intención de voto al PP, en favor de otras opciones como Vox, al que se empeñan en demonizar desde la filas populares. Casado debe ser consciente de que la única forma de desalojar del poder a Pedro Sánchez pasa por resolver sus propias contradicciones internas". Es inútil, Rosell. Cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue. Esto ya no tiene ninguna solución.



Federico Jiménez Losantos aún no da crédito al caso de los abusos sexuales sufridos por uno de los hijos de Juana Rivas. "Todavía hay jueces en España que, por razones de conciencia, son capaces de arrostrar la más que previsible campaña de linchamiento de la horda podemita gubernamental antes que entregar a un niño a una madre que encubrió la violación de su hijo de tres años por un amigo y trató de endosarle el brutal abuso a su marido".

"Lo peor no es que medio gobierno convierta en símbolo de lucha contra el maltrato a Juana Rivas y a Rocío Carrasco, sino que el otro medio, poblado de jueces, sea capaz de indultar y de devolver la patria potestad a una mujer sólo por el hecho de serlo aunque saben que la indultada encubrió un caso «espeluznante», según el auto del juez, de probable abuso sexual anal, según el dictamen forense. También la mitad del Tribunal Supremo que rebajó su pena a la mitad sabía que el propio niño de tres años denunció el abuso, apoyado por el colegio, la pediatra y el forense, y que la madre huyó con los niños secuestrados para frenar una investigación en la que tampoco se esforzó el Ministerio del Interior". "Gracias a ese conciudadano (el juez Piñar) podemos decir que todavía hay jueces en España". Netflix tiene para una serie de terror con el caso de Juana Rivas.

A Julio Valdeón, antes columnista de La Razón, le escandaliza el acoso al niño catalán. "Cataluña, autopropulsada hacia la barbarie, orgasma veneno comandada por fascistas. Acosar a escolares forma parte de la horma mental del KKK con barretina, cuyos clérigos resultan decisivos para la supervivencia del artefacto sanchista. Frente a la obscenidad de lo vivido estos días el desenfoque mediático también luce evidente. La persecución de un crío de cinco años, asordada por unos medios felices de ingerir mierda químicamente pura y jaleada por unos reporteros que anteponen las prerrogativas de la etnia a los derechos del niño, desnuda su equidistancia entre el violador y su víctima, entre el acosador y el acosado, entre el verdugo y los damnificados por el paredón, apunten, fuego".

Y llama a la movilización ciudadana de la gente decente. "Los españoles deben elegir. O salen a la calle y denuncian la ruptura del pacto social o definitivamente aceptan la condición de agradables mascotas, abandonando a su suerte a los niños de Cataluña. Ustedes mismos". Día y hora, Julio.

En el feliz mundo sanchista todo va de lujo. "España acelera con los fondos de recuperación de la UE tras superar las trabas iniciales".

Sánchez y su mundo. Anabel Díez da cuenta de las tontunas de enamorados del Gobierno y ERC. "La ley audiovisual, y el blindaje que en ella se introduzca a la producción en catalán, mantienen entrampada la negociación entre el Gobierno y ERC", aunque "ninguna de las dos partes puede permitirse romper". Menudo coñazo debe ser tener que escribir todos los días sobre una riña inexistente que todo el mundo sabe cómo va a acabar.

"Los republicanos aprietan al Gobierno para que "obligue" a las plataformas extranjeras a agregar en sus catálogos películas que ya están subtituladas en las lenguas cooficiales o incluso dobladas. ¿Obligar a las multinacionales? No es tan fácil, según responden, de momento, en el Gobierno". No parece que Netflix está dispuesta a gastarse un pastón para doblar en una lengua que hablan cuatro gatos que, además, entienden perfectamente el español. Y ni Netflix ni HBO necesitan los votos de ERC.

El País se hace eco hoy del enseñamiento del independentismo catalán con el crío de Canet. "Un colegio en el campo de batalla del catalán". "Como en anteriores ocasiones en las que alguna familia ha pedido este cambio en la política lingüística de los centros escolares, el debate rápidamente generó una fuerte polémica , y pasó del entorno escolar a las redes sociales, partidos políticos y asociaciones, y medios de comunicación, con mensajes muy duros contra la familia". "Una cuenta de Twitter llamó a dar "caña" para combatir los efectos de la sentencia. Y el hostigamiento y el acoso acabó por hacerse viral". "Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña", escribió Jaume Fàbrega, exprofesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. "Este niño se tiene que encontrar solo en clase. En las horas en castellano, los otros niños deberían salir", publicó Albert Donaire, mosso y activista independentista".

Pero como no podía ser de otra manera, el diario de Pepa Bueno intenta dejar por mentirosa a la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Su presidenta, Ana Losada, afirmó que "existía un grupo de WhatsApp de padres, con el logo de la escuela, en el que se vertían "graves amenazas" a la familia y se pedía expulsar a la menor y hacerle el vacío. Los padres consultados lo niegan, y afirman que "nadie ha dicho una palabra más alta que la otra" en el grupo, ni en la asamblea del jueves ni en los corrillos. Confrontada con esas respuestas, la presidenta de la AEB, Ana Losada, matizó ayer que la denuncia aludía "sobre todo a Twitter" y afirmó que no dispone de pruebas (fotografías, capturas) que verifiquen el contenido del chat. Insistió en que hubo "mensajes despectivos" contra la familia, pero añadió que "al padre nadie le ha dicho nada directamente". "No ha habido comentarios a los padres y los profesores se han comportado correctamente", dijo el viernes el portavoz de la AEB, Rafael Arenas". O sea, primero se hacen eco de las amenazas en Twitter y luego ponen en duda su existencia o su relación con el colegio. Nos toman por idiotas.

"Las víctimas de la inmersión lingüística en Cataluña". Juan Pablo Colmenarejo dice que "la soledad de la familia de Canet y de todas aquellas que se enfrentan a las políticas de inmersión, o, mejor dicho, de desaparición del castellano llamado español en América, no se explica sin una voluntad decidida de abandono de una parte de los ciudadanos como precio para mantener las alianzas políticas imprescindibles del actual Gobierno Sánchez-Díaz. El Estado no está, ni se le espera. Y no solo en Cataluña".

Jesús Nieto Jurado dice que "en las cercanías del colegio de Canet se juntó lo mejor. Los orcos de Rufián allí, haciendo sororidad después de acosar a una criatura; en Cataluña no rige la Constitución ni los Derechos del Niño, sino un nazismo".

"Ya esto no hay quien lo pare, y se veía venir. Se normaliza la muerte del castellano y el apaleo de un niño en una plaza del Prepirineo catalán, porque el terrorismo lingüístico impone estas prácticas y todo lo demás son burbujas de la extrema derecha, que es el argumentarlo docto de Gabriel Rufián". No es terrorismo lingüístico. Es terrorismo, a secas.

"El PP pierde dos escaños en un mes pero podría gobernar con Vox". Si NC Report dice esto es que el PP pierde diez escaños. Mientras, Casado y Teo intensifican su campaña de acoso y derribo contra Ayuso. "Génova obliga a cancelar todos los actos de Navidad con Ayuso". De verdad que se han vuelto locos. Pero de atar. "Los actos de partido en los que participa Ayuso son un éxito para la presidenta. En las cenas que ya celebró la semana pasada se visualizó el apoyo popular y el éxito que ha conseguido ganarse en la calle y dentro de su partido por su política con la pandemia". Y Casado de muere de envidia. Y Teo patalea de rabia. Lo siguiente va a ser prohibirla que salga de casa. Un tío que se comporta como un crío pequeño con pelusa no puede ser presidente del Gobierno.

Juan Antonio Vera dice que los indepes actúan "al modo inquisitorial del segregacionismo blanco contra los niños negros en las escuelas racistas de la Lousiana o Alabama. Allí los tribunales tuvieron que decretar el derecho inalienable de las crianzas negras, a las que la Policía hubo de proteger de los que, bajo las capuchas del Ku-Klux-Kan, perseguían a sus familias".